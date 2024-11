Huawei Mate 70: immagini e specifiche trapelano sul web

Si sta discutendo molto di alcuni smartphone nell’ultimo periodo ma in particolare della nuova serie Huawei Mate 70. Di dispositivi ce ne dovrebbero essere quattro in arrivo, tutti all’interno della stessa gamma, anche se nelle ultime ore sono venute fuori indiscrezioni sul modello di base. Stando a quanto riportato infatti sul web sarebbero trapelate delle immagini e delle specifiche riguardanti proprio Mate 70.

L’obiettivo dell’azienda sarebbe quello di non stravolgere troppo il design visto sulla serie precedente, riportando però qualche aggiornamento chiave.

Huawei Mate 70 trapela in nuove immagini: ci sono anche le specifiche

Stando a quanto trapelato nell’ultima indiscrezione sul web, Huawei Mate 70 dovrebbe tenere intatte diverse specifiche viste sulla serie Mate 60. Anche per la fotocamera infatti ci sarà un sensore da 50 MP da 1/1.5 pollici con apertura variabile. Questa tecnologia consente di regolare la quantità di luce che entra nel sensore, offrendo agli utenti maggiore controllo creativo sul blur e sulla qualità generale dell’immagine.

Un altro elemento familiare sembra essere il teleobiettivo periscopico da 12 MP, che probabilmente garantirà uno zoom ottico 5x. Le indiscrezioni suggeriscono dunque un sistema di fotocamere triplo per il Mate 70 standard, focalizzato su un’alta qualità delle immagini e versatilità.

Per quel che concerne invece lo schermo, lo smartphone dovrebbe abbandonare i bordi curvi. In questo caso si andrebbe su un pannello piatto da 6,69 pollici. Questa modifica potrebbe essere accompagnata da un sensore di impronte digitali montato lateralmente, una scelta che renderebbe lo smartphone più semplice da utilizzare per alcune persone.

I render recentemente apparsi su Weibo mostrano che il design del Mate 70 potrebbe ispirarsi al Mate 50, con una fotocamera posteriore centrale disposta in un cerchio. Tuttavia, questa informazione non è stata confermata ufficialmente, quindi è bene prenderla con cautela.

Non dovrebbero esserci problemi per il supporto alla ricarica wireless così come per la resistenza ad acqua e polvere. Al momento non si sa se verrà implementato il riconoscimento facciale 3D, il quale potrebbe essere articolo dei modelli più performanti della linea.