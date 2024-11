Come ultimamente sempre accade in occasione del Black Friday, o comunque per tutto il mese di Novembre, Amazon ha deciso di mettere a disposizione degli utenti una promozione davvero più unica che rara, con la quale è possibile accedere ad un Amazon Echo Dot a titolo completamente gratuito.

Il prodotto di cui vi parliamo appartiene alla quinta generazione, lanciato sul mercato nel corso del 2022, trattasi di un altoparlante intelligente al cui interno possiamo trovare Amazon Alexa, l’assistente vocale dell’azienda americana, controllabile direttamente tramite la rete WiFi (collegamento dualband automatico), oppure data la presenza del bluetooth è possibile inviare contenuti di vario genere, sfruttando l’altoparlante integrato.

Non perdetevi le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, con i prodotti in regalo esclusivi, disponibili solamente sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Amazon Echo Dot: uno è in regalo, ecco come

Pochi conoscono il modo per avere un Amazon Echo Dot gratis, infatti l’idea alla base è di acquistarne due, di cui uno a tutti gli effetti verrà regalato. L’utente non deve fare altro che aggiungere al carrello entrambi (quindi due elementi), per poi applicare il coupon ECHODOT direttamente nella pagina di riepilogo dell’ordine. A questo punto uno dei due verrà interamente scontato, riuscendo a spendere solo 49,00 euro per due prodotti (cifra complessiva). L’ordine lo potete effettuare premendo questo link.

Il dispositivo presenta il classico design sferico, con base piatta, che contraddistingue la serie Echo Dot, con rivestimento interamente in tessuto, e numerose colorazioni differenti, oltre che molto divertenti. Alla base, che segue tutta la circonferenza, è possibile trovare un ring LED che ci permette di capire l’esatto momento in cui Alexa sta ascoltando la nostra voce. Il prodotto non integra una batteria, di conseguenza dovrà essere sempre collegato ad una presa a muro per garantire il corretto funzionamento dello stesso, a prescindere dalla condizioni di utilizzo.