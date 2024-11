Le smart TV sono divenute nel corso degli anni sempre più economiche e alla portata di tutti i consumatori, infatti la promozione che oggi Amazon ha deciso di attivare e mettere a disposizione dei singoli utenti, vi potrebbe lasciare a bocca aperta, tanto è basso il prezzo finale di vendita.

Il modello attualmente ridotto presenta una diagonale da 50 pollici (precisamente 126 centimetri), con risoluzione UltraHD, trattasi quindi di un 4K di ultima definizione, con sistema operativo AndroidTV. Proprio quest’ultima caratteristica rappresenta il fiore all’occhiello del device, essendo presente Play Store e la possibilità di andare ad installare una qualsiasi applicazione al suo interno, tra cui le principali di streaming, come Spotify, Apple TV, Disney+, Prime Video o anche Netflix (solamente per citarne alcune).

Smart TV: la promozione su Amazon è una delle migliori

Accedere ad una smart TV è tutt’altro che impegnativo, da un punto di vista puramente economico, è facile capirlo con la promozione corrente, applicata direttamente su un prodotto di casa Thomson da 50 pollici, che oggi l’utente si ritrova a poter acquistare con un esborso finale di soli 299,93 euro (riduzione del 25% rispetto al listino di 399 euro). Per effettuare l’acquisto vi dovete collegare qui.

Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati, permettendo infatti di raggiungere 111,1 69,2 x 26 centimetri, con un peso di 8,5 kg. Il design è decisamente classico, con cornici ridotte ai minimi termini per cercare di offrire una piacevole sensazione di infinity display, oltre a piedini di appoggio posizionati a lati (in prossimità degli angoli), ed anche un’altezza dalla superficie non troppo marcata. Il prodotto, come era lecito immaginarsi, è perfettamente compatibile con il digitale terrestre di nuova generazione.