Mozilla ha ufficialmente rilasciato la versione stabile di Thunderbird per Android, una novità che porta il popolare client email, noto per la sua robustezza su desktop, anche sui dispositivi mobili. Dopo una fase Beta di circa un mese, l’app è ora disponibile per tutti i possessori di smartphone Android con versione 5.0 o superiore. La disponibilità su dispositivi mobili segna un’importante espansione dell’offerta di Mozilla, che punta a offrire un’esperienza completa di gestione delle email anche in movimento, con tutte le funzionalità essenziali che gli utenti Thunderbird apprezzano.

L’app per Android mantiene tutte le caratteristiche distintive della versione desktop. È possibile configurare gli account in modo rapido e automatizzato, semplicemente inserendo le credenziali, con un’ulteriore opzione per coloro che preferiscono impostare manualmente i parametri. Inoltre, per gli utenti che in precedenza usavano K-9 Mail, un’app di Mozilla disponibile su Android da tempo, Thunderbird per Android consente la migrazione completa degli account di posta elettronica senza necessità di ripetere il processo di configurazione o autenticazione. Questo aspetto facilita notevolmente la transizione e mantiene l’esperienza d’uso continua per chi era già abituato all’ambiente Mozilla.

Thunderbird su android, dove si scarica?

Dal punto di vista dell’accesso, Thunderbird per Android è disponibile per il download su diversi canali: gli utenti possono installarlo direttamente dal Google Play Store, scaricare il file APK da GitHub per un’installazione manuale, oppure effettuare il download tramite il sito ufficiale di Mozilla. Questo approccio multicanale riflette l’impegno dell’azienda nel garantire la massima accessibilità e flessibilità agli utenti.

Mozilla ha comunicato la chiusura del programma Beta, sottolineando l'entusiasmo per il lancio ufficiale e per l'espansione del client email Thunderbird su mobile. Questa nuova versione rappresenta un elemento fondamentale per chi desidera gestire le email in maniera professionale anche su smartphone, senza rinunciare alla familiarità e alla sicurezza offerte da Mozilla.