Creare versioni elettriche dei modelli attualmente sul mercato è ormai prerogativa di tante case automobilistiche che hanno avviato la loro transizione verso una mobilità a zero emissioni. Non a caso, infatti, considerato il successo di una versione tradizionale a combustione molte volte i modelli vengono riproposti con un propulsore elettrico. Sembrerebbe essere però diverso il destino della Suzuki Jimny.

La casa automobilistica giapponese ha infatti annunciato che non si dedicherà alla produzione di una versione elettrica della Jimny. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo cosa ha portato il noto marchio automobilistico a prendere tale decisione.

Suzuki Jimny: non ci sarà una versione elettrica

Anche la casa automobilistica Suzuki, come sappiamo, ha iniziato a produrre modelli a propulsione elettrica rispettando le richieste di un mercato ormai sempre più vasto e ricco di competitor. Un esempio è stato proprio il lancio sul mercato della versione completamente elettrica della sua Suzuki eVitara.

A rendere noto che la Jimny non giungerà sul mercato in una variante elettrica è stato lo stesso presidente dell’azienda Toshihiro Suzuki. A questo punto ci chiediamo qual è il motivo che ha portato il costruttore giapponese a prendere tale decisione.

In realtà, il motivo sembrerebbe essere strettamente legato ad una questione di stile e design. Mantenere lo spirito che ha sempre contraddistinto questo modello non sarebbe infatti semplice a causa del peso delle batterie e degli stessi motori elettrici che il costruttore dovrebbe implementare.

Una decisione che cambia dunque la precedente strategia di Suzuki che, inizialmente, prevedeva anche una nuova versione elettrificata della Jimny. Secondo quanto diffuso dall’azienda giapponese, non vedremo sul mercato neppure modelli mild hybrid, full hybrid e plug-in. Al fine di rispettare i limiti sulle emissioni, Suzuki continuerà dunque a vendere il suo mezzo solamente come commerciale leggero a due posti. Un elemento del tutto importante su cui dobbiamo porre l’attenzione è, però, la probabile scelta del brand di utilizzare carburanti sintetici o biocarburanti per la Jimny che vedremo su strada nei prossimi anni. Non ci resta che attendere ulteriori novità sulle future strategie di questo noto marchio automobilistico.