Ormai ci troviamo trasportati nel futuro dell’elettrico, la maggior parte delle case automobilistiche stanno facendo solo pensieri green per le loro vetture. Queste auto elettriche però stanno causando ingenti danni a Ford.

La stessa casa automobilistica sta riscontrando vari e numerosi problemi riguardo alcuni aspetti finanziari che riguardano l’elettrico.

Auto elettriche, continue perdite?

A quanto pare è proprio Ford a registrare numerose ed ingenti perdite nella sua divisione che riguarda i veicoli elettrici. Si sta parlando secondo alcune previsioni di un raggiungimento di 5 miliardi di dollari di deficit che ricopre di nero tutto l’anno 2024. Andando precisamente sui primi nove mesi dell’anno, la varie vendite dei veicoli elettrici di Ford sono diminuite all’incirca dell’11% arrivando alle 101.000 unità.

La situazione circostante ci evidenzia sicuramente alcune difficoltà che i vari produttori tradizionali stanno andando incontro per competere con altri protagonisti, anche se la situazione non ritorna positiva per nessuno. La relativa divisione delle auto elettriche di Ford ha già raccolto delle perdite per 3,7 miliardi di dollari nei vari tre primi trimestri del relativo 2024.

Spostandoci invece negli Stati Uniti, Ford ha relativamente venduto 67.869 auto elettriche, cifra superata direttamente dalla sua rivale ovvero General Motors. Questo sicuramente sottolinea una situazione dove Ford non sia riuscita ancora a lanciare i modelli elettrici considerati di grande volume.

Questo calo delle vendite ritrova un impatto ancora più significativo soprattutto sui ricavi che riscontrano una diminuzione del 33%. Una cifra che può essere accostata a tutte le agevolazioni portate dall’offrire sconti per permettere una maggiore competitività ai vari prodotti.

Per quanto riguarda questa situazione che ritrova come principali soggetti le auto elettriche, il CEO di Ford, Jim Farley, ha voluto dichiarare che l’azienda adotterà delle “azioni dure” per cercare di limitare nel miglior modo le perdite della divisione elettrica. Però l’obiettivo principale di Ford è sicuramente quello di convincere l’intero mercato della qualità dei vari prodotti elettrici della stessa casa automobilistica.