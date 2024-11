Apple ha pubblicato i risultati del quarto trimestre dell’ anno fiscale 2024 in cui si può anche capire il bilancio delle vendite dei primi iPhone 16. Secondo alcune dichiarazioni, Apple avrebbe previsto, a seguito di un fatturato di 46,22 miliardi di dollari, un rallentamento delle vendite nel periodo festivo. Questo però è solo in parte poiché il periodo preso in considerazione include una settimana e mezza di vendite.

Un altro problema da considerare riguarda il mercato cinese che, ultimamente, rimane invariato a 15 miliardi di dollari. Il CEO Tim Cook ha contribuito ai tassi di cambio favorevoli e alla crescita base di utenti. Secondo i piani del CEO di Apple, continueranno delle nuove collaborazioni con la Cina a cominciare dall’ ampliamento delle infrastrutture presenti sul posto. A questo proposito non sono stati ancora annunciati i piani per il lancio di Apple Intelligence in Cina poiché ancora mancano i partner locali.

Apple, andamento delle vendite in calo

I prodotti che fanno parte delle categorie Wearables, Home and Accessories hanno riportato un calo di vendite del 3% arrivando ad un importo di 9 miliardi di dollari. Apple aveva fatto delle previsioni per il periodo natalizio riguardo le possibili vendite. Secondo queste previsioni il guadagno potrebbe crescere solamente di una cifra bassa o media. Questo dato risulta essere comunque più basso delle stime degli analisti di Wall Street che invece prevedevano un aumento del 7%. Nel mese di dicembre verrà integrata ChatGPT di OpenAI ad Apple Intelligence in modo da introdurre delle nuove funzioni per quanto riguarda l’ AI. Rimane però un dubbio sulla possibilità di ampliare sempre di più questo tipo di tecnologia dato che per adesso rimane un’ esclusiva degli USA, anche se non è completo l’ aggiornamento.

Oltre a queste novità ci sarà anche l’ introduzione del chip M4 ai nuovi Mac mini, iMac e MacBook Pro. Con queste tecnologie ci saranno moltissimi punti di guadagno per la società.