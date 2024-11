La lavapavimenti Dreame H14, una delle migliori in circolazione, viene scontata di 200 euro da parte di Amazon, raggiungendo così a tutti gli effetti uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora, soprattutto per quanto riguarda un prodotto della sua caratura.

Il modello di cui vi parliamo nella recensione è stato lanciato non troppo tempo fa, trattasi di una lavapavimenti con funzione di aspirazione, che può raggiungere una potenza massima di 18’000 Pa, ma l’attenzione viene appunto catturata quasi interamente dalla funzione lavaggio. Il prodotto presenta un design piatto a 180 gradi, con lavaggio della spazzola a 60 gradi, per combattere la proliferazione di batteri o microbi, come anche l’asciugatura ad aria calda a 60 gradi.

Lavapavimenti Dreame H14: che sconto su Amazon

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare una lavapavimenti, è finalmente arrivato. In questi giorni è disponibile il forte sconto del 30% sul valore di listino di 649 euro della Dreame H14, infatti l’acquisto richiede quotidianamente un esborso finale di soli 455 euro, raggiungendo il prezzo più basso degli ultimi mesi. Se volete effettuare l’ordine, vi dovete collegare qui.

All’interno della confezione si può trovare tutto il necessario per consentire e garantire il corretto funzionamento, come la base di ricarica, utilissima anche per alloggiare la scopa quando non la si utilizza, oppure per avviare la pulizia automatica/asciugatura della spazzola principale. Non mancano all’appello un flacone di detersivo, è importante sapere che non deve produrre schiuma (nel caso in cui ne vorreste acquistare uno diverso), oltre ad una spazzola di ricambio ed un accessorio per la pulizia delle componenti interne. L’autonomia garantita risulta essere più che valida, raggiunge all’incirca 45 minuti di utilizzo continuativo, nella modalità classica (in turbo chiaramente cala drasticamente).