Samsung Galaxy Watch7 rappresenta il non plus ultra, il top di gamma, lo smartwatch di qualità maggiormente desiderato dal pubblico, un dispositivo che gli utenti anelano ardentemente, a patto che allo stesso tempo siano disposti ad un investimento importante per il suo acquisto. Fortunatamente in nostro aiuto accorre sempre Amazon, con la sua campagna di mettere a disposizione un risparmio importante sull’originario prezzo di listino.

Essendo disponibili sul mercato numerose varianti, è bene sapere sin da subito di cosa effettivamente si stia parlando, il modello attualmente in promozione prevede una diagonale di 44 millimetri, risultando particolarmente adatto ad un pubblico con un polso non proprio esile. Il pannello è un bellissimo AMOLED di alta qualità, con una luminosità massima più che sufficiente per l’utilizzo sotto la luce solare diretta, oltre a disporre di una ghiera touch in alluminio di assoluta qualità generale.

Samsung Galaxy Watch7: offerta imperdibile Amazon

Il prezzo dello smartwatch non potrebbe assolutamente essere inferiore, il suo listino di 349 euro è stato fortemente scontato da Amazon, sino a raggiungere livelli esclusivi ed inattesi, grazie alla promozione del 23% che lo porta così a costare solamente 269 euro. Se lo volete acquistare vi dovete collegare qui.

La colorazione attualmente disponibile è la Silver, su Amazon potete trovarne di altre, ma non vi assicuriamo abbiano esattamente lo stesso identico prezzo. Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e con il cinturino in silicone di colore grigio, il quale può essere facilmente sostituito dal consumatore con qualsivoglia altro elemento acquistabile in rete (ovviamente deve essere compatibile). La connessione alla rete avviene esclusivamente tramite il collegamento con uno smartphone (via bluetooth), è assente la possibilità di installare una eSIM o una SIM di vario genere.