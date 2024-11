Il Pixel 9 Pro è senza ombra di dubbio il flagship di Google in quanto incarna tutte le ultime tecnologie sviluppate dal produttore californiano. Che si tratti di novità software o hardware, possiamo considerare il device come un concentrato di tecnologia di alto livello.

Stando ad un report redatto da Nikkei, sembrerebbe che Google sia riuscita in una impresa produttiva notevole con questo dispositivo. Infatti, il costo totale dello smartphone è inferiore rispetto al modello precedente pur vantando diverse novità tecniche e miglioramenti hardware.

Il report di Nikkei tiene conto del Bill of Materials (BOM) che si ottiene sommando il costo delle singole componenti presenti all’interno del device. Il BOM del Pixel 9 Pro si aggira intorno a 400 dollari con una riduzione di circa l’11% rispetto al Pixel 8 Pro.

Analizzando le componenti interne e sommandone i singoli costi, possiamo svelare il costo unitario di un Google Pixel 9 Pro

In particolare, le principali voci che influiscono sul costo totale del dispositivo sono tre suddivise nelle tre aree principali del dispositivo. Il display Samsung ha un prezzo unitario di 75 dollari, il comparto fotografico che si aggira sui 60 dollari mentre il SoC Tensor G4 si aggira sugli 80 dollari.

Rispetto al modello precedente, Google è riuscita ad ottimizzare il costo del display e delle ottiche con valori molto al di sotto dei predecessori. Di contro, è aumentato il costo del chipset e il motivo potrebbe essere legato ad una scelta precisa.

Infatti, Google sta investendo nei servizi di Intelligenza Artificiale che sono sempre più centrali per gli smartphone moderni. Il SoC Tensor G4 è ottimizzato per supportare attivamente l’IA negli anni a venire grazie ad una architettura dedicata.

Ricordiamo che l’IA viene sfruttata dal Pixel 9 Pro per migliorare la qualità degli scatti fotografici oltre che per gestire il software in collaborazione con l’hardware. Google utilizza un software processing ottimizzato dall’Intelligenza Artificiale che consente di ottenere scatti di elevatissima qualità, al di sopra della concorrenza.