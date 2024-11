Rendere i nuovi modelli lanciati sul mercato più accessibili a tutti è ormai l’obiettivo di tante case automobilistiche che si impegnano ad offrire diverse tipologie di soluzioni. A tal proposito parliamo proprio della casa automobilistica Peugeot che ha deciso di rendere più accessibili le sue 208, 2008, 308 e 308 SW grazie alla nuova versione Style.

Tutte le versioni si contraddistinguono grazie ad una dotazione che offre elementi indispensabili per una esperienza d’uso ottimale. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle versioni Style e i prezzi di listino per l’acquisto.

Peugeot: caratteristiche e prezzi della versione Style

Partiamo con una breve ma indispensabile descrizione della versione Style della 208. Su questa versione non passano di certo inosservati i fari a LED anteriori, luci posteriori a LED e, per gli interni, rivestimenti dei sedili realizzati in tessuto grigio Renzo. Quest’ultima è disponibile con propulsore a benzina da 100 CV con cambio manuale a 6 marce, Hybrid da 100 CV con cambio doppia frizione e-DCS6 o elettrico da 136 CV, con un costo rispettivamente di 21.070 euro, 23.870 euro e 35.080 euro.

Per quanto riguarda la versione Style della Peugeot 2008, viene offerta con le motorizzazioni benzina da 100 CV con cambio manuale a 6 marce, Hybrid da 136 CV con cambio doppia frizione e-DCS6 e elettrico sia da 136 CV che da 156 CV. In questo casi i prezzi del costruttore sono rispettivamente di 26.200 euro, 30.400 euro, 38.000 euro e 39.000 euro.

Quali sono le caratteristiche che, invece, contraddistinguono l’allestimento Style della 308 e 308 SW? Il costruttore francese mette a disposizione motore da 136 CV Hybrid con cambio doppia frizione e-DCS6, BlueHDi da 130 CV con cambio automatico a 8 rapporti, solamente per la 308 SW e 156 CV Electric. In questo caso, il listino della Peugeot 308 e 308 SW in versione Style parte da 31.570 euro per l’Hybrid 136 CV e-DCS6, fino ai 40.650 euro per l’E-308 SW Style 156 CV.

Per la dotazione di serie di questi modelli, non manca un’innovativo sistema di assistenza al parcheggio posteriore, dei fari anteriori a LED, cosi come un climatizzatore automatico bizona.