Il produttore tech Huawei si sta concentrando sulla realizzazione di numerosi prodotti. Uno degli ultimi arrivati è il nuovo tablet Huawei MatePad 11.5 2024. Quest’ultimo è stato infatti da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato cinese. Si tratta di un ottimo tablet di fascia media con alcune chicche interessanti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Huawei svela ufficialmente in Cina il nuovo tablet Huawei MatePad 11.5 2024

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Huawei ha svelato in veste ufficiale per il mercato cinese un nuovo tablet. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Huawei MatePad 11.5 2024, un nuovo device appartenente alla fascia media del mercato. Sulla parte frontale, come suggerisce il nome, il device dispone di un display con una diagonale pari a 11.5 pollici.

Si tratta di un pannello con tecnologia TFT LCD con una risoluzione pari a 2200 x 1440 pixel ed ha anche una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Questo pannello può inoltre vantare la presenza di una chicca che può sempre essere utile. Ci stiamo riferendo alla tecnologia denominata PaperMatte, che riduce la luce blu dello schermo favorendo la visione dei contenuti multimediali senza affaticare la vista.

Per quanto riguarda il sistema operativo, a bordo troviamo il software proprietario di Huawei. Si tratta di HarmonyOS nella sua versione 4.2. Quest’ultima include svariate feature per la multimedialità. L’autonomia è poi affidata ad una batteria con una capienza di 7700 mah con anche il supporto alla ricarica rapida da 30W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Huawei MatePad 11.5 2024 sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato cinese. Al debutto, saranno disponibili diverse colorazioni, tra cui Island Blue, Frost Silver e Space Gray. Si partirà da un prezzo iniziale iniziale di circa 220 euro al cambio attuale fino ad un massimo di circa 270 euro per la versione con la nuova inedita tecnologia PaperMatte. Vi aggiorneremo su un suo possibile arrivo anche in Italia.