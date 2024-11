L’operatore virtuale ho. Mobile introduce una serie di offerte che, con il supporto del 5G, puntano a combinare qualità e convenienza, risultando ideali per chi cerca un’alternativa completa e accessibile nel mercato della telefonia mobile. A partire da 9,99€ al mese, il nuovo piano include ben 200GB di traffico dati in 5G, oltre a minuti e SMS illimitati, rispondendo così alle esigenze di chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità della rete senza compromessi.

La nuova offerta a 200GB in 5G di ho. Mobile

L’attivazione del piano è gratuita per chi passa da operatori selezionati, come Iliad, Fastweb, Coop Voce, e Poste Mobile. Chi decide di unirsi a ho. Mobile può scegliere di mantenere il proprio numero o, in alternativa, attivarne uno nuovo, trovando nel passaggio un’operazione semplice e veloce. La gestione del piano è facilitata da un’app dedicata, che consente agli utenti di monitorare il consumo di dati, minuti e messaggi, e di personalizzare diverse opzioni del servizio. Inoltre, l’assistenza clienti è sempre disponibile, anche tramite WhatsApp, offrendo supporto immediato e pratico.

L’operatore ho. Mobile offre anche una versione eSIM del servizio, ideale per chi desidera una maggiore praticità e libertà d’uso, senza la necessità di una SIM fisica. Per i nuovi utenti è previsto solo un piccolo costo di attivazione una tantum di 2,99€, mantenendo trasparenza e semplicità nelle condizioni d’uso. Non sono presenti costi nascosti o vincoli contrattuali, permettendo ai clienti di godere appieno del servizio senza sorprese.

In linea con il proprio impegno per la trasparenza, ho. Mobile offre la possibilità di richiedere un rimborso entro i primi 30 giorni dall’attivazione, garantendo una maggiore sicurezza e soddisfazione per i nuovi clienti. Questa offerta permette così di accedere alla rete 5G senza rinunciare a convenienza e affidabilità. Qualità, flessibilità e risparmio si uniscono in un’unica proposta, rendendo il 5G una realtà accessibile e attraente per chiunque desideri restare connesso, senza compromessi.