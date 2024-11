Nonostante gli sforzi di Rockstar Games siano concentrati su GTA VI previsto per il prossimo anno, c’è una certezza per la software house. Il successo di GTA V sembra destinato a durare in eterno o almeno fino al debutto ufficiale del nuovo capitolo.

Infatti, Grand Theft Auto 5 ha superato 205 milioni di copie vendute in 11 anni dal debutto ufficiale. Si tratta di un dato ufficiale diffuso da Tak-Two Interactive in occasione di una call con gli investitori. Il dato che lascia stupefatti è l’aumento di 5 milioni di copie rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il motivo per cui GTA V continua ad essere così popolare tra i giocatori è certamente legato a GTA Online. Il titolo multiplayer unisce la libertà di movimento e gameplay della controparte in singleplayer con la possibilità di giocare con gli amici divertendosi insieme nelle missioni più disparate.

GTA V è il gioco dei record per Rockstar Games, il titolo continua a vendere tantissime copie anche ad 11 anni di distanza dal lancio

Tuttavia, non possiamo trascurare un aspetto fondamentale che ha reso GTA Online così longevo. Il titolo è costantemente aggiornato da Rockstar Games, offrendo novità ogni settimana e diversi DLC all’anno che espandono ampiamente le possibilità di gioco.

Chiaramente, Take-Two Interactive si aspetta un calo delle vendite e dei giocatori di GTA Online nel corso dei prossimi mesi. Infatti, con l’avvicinarsi del debutto di GTA VI gli utenti inevitabilmente si sposteranno sul nuovo titolo.

Tuttavia, siamo certi che il supporto a GTA Online continuerà ancora a lungo considerando l’enorme fanbase attiva quotidianamente. Resta da capire cosa succederà con l’arrivo del nuovo capitolo. Non sappiamo se Rockstar Games lancerà un GTA Online 2 o se continuerà a supportare l’attuale titolo che ha pur sempre 11 anni sulle spalle.

Non resta che attendere maggiori dettagli che, se le teorie dei fan dovessero essere confermate, potrebbero arrivare molto presto.