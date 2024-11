Il cambiamento climatico è una tematica sempre più discussa e che interessa tutti da vicino. La preoccupazione in merito non è affatto poca se consideriamo tutti gli effetti che seguono tale problematica.

L’alluvione che nei giorni scorso ha colpito Valencia e altre zone limitrofe non può che preoccupare tutti. Non a caso, si tratta di un evento del tutto estremo che ha portato a tragiche conseguenze di distruzione e morte. Al proposito, anche World Weather Attribution ha tentato di effettuare alcune stime relative al collegamento tra eventi estremi come quello avvenuto nei giorni scorsi a Valencia e l’impatto del cambiamento climatico. Scopriamo insieme ulteriori dettagli in merito al triste avvenimento e alle cause legate al clima.

Cambiamento climatico ed eventi estremi

Quanto preoccupa l’attuale situazione dopo aver visto le scene dell’alluvione che in pochissimi minuti ha portato alla distruzione a Valencia? Un evento che non può non rimanere impresso nella mente ma bisogna fare qualcosa per evitare che possano accadere nuovamente. Secondo quanto diffuso dalle stime del World Weather Attribution, l’aumento globale della temperatura aumenta di due volte la probabilità che episodi come il DANA possano ripetersi a Valencia. Inoltre, sembrerebbe anche che ci sia stato un aumento dell’intensità pari al 12% rispetto al passato.

Dati preoccupanti che non possono che far riflettere ma che richiedono un’azione repentina. Viene infatti ribadito da coloro che si sono occupati di effettuare l’analisi WWA che sono stati analizzati i valori delle precipitazioni giornaliere su una regione relativamente ampia piuttosto che gli estremi delle precipitazioni sub-giornaliere più localizzati. Un analisi che mostra dunque la possibilità di una sottostima dell’intensità delle precipitazioni più intense.

In merito a quanto accaduto a Valencia è intervenuto anche il ministro Pichetto Fratin che ha voluto sottolineare l’importanza della realizzazione di nuove opere fondamentali per la sicurezza raccogliendo l’acqua quando ne viene troppa, potendo rilasciarla quando c’è siccità. Dunque, il cambiamento climatico è un problema che riguarda tutti noi.