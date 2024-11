Una giornata di grandi, e gradite, novità per quanto riguarda Amazon, la più succosa, e richiesta dagli utenti, riguarda l’ufficializzazione delle date del Black Friday 2024, infatti su Amazon non andrà toccare una singola giornata di sconti, ma una vera e propria settimana di offerte, con inizio alle 00:01 di giovedì 21 novembre, per terminare alle 23:59 di lunedì 2 dicembre. Le offerte, a differenza del Prime Day, saranno disponibili per tutti gli utenti, a prescindere che abbiano, o meno, un abbonamento Amazon Prime attivo.

In occasione del periodo più ricco di offerte dell’anno, Amazon ha deciso di lanciare il Black Friday Universe, uno spazio esperienziale e immersivo che viene appositamente aperto al pubblico in Via De Cristoforis 1 a Milano, tra il 26 novembre ed il 1 dicembre. Si tratta a tutti gli effetti di un pop-up store pronto ad offrire ai visitatori la possibilità di esplorare, vivere e scoprire in prima persona l’universo Amazon. Al suo interno sarà possibile immergersi direttamente in una atmosfera spaziale, a fungere da sfondo ai vari servizi offerti dall’azienda, sempre con un occhio sulle migliori offerte disponibili, ed attualmente in corso, per la settimana del Black Friday.

Amazon Black Friday Universe

La suddivisione del pop-up store sarà in aree tematiche: Made In Italy, lo spazio dove si potranno incontrare i marchi italiani ed i prodotti di piccole e medie imprese, Smile Planet, un pianeta da esplorare realizzato in collaborazione con Colgate Max White, area #GetyourENDlook, al suo interno gli ospiti si ritroveranno a poter vivere una esperienza beauty mai vista, con trattamento completo di hairstyling e make-up, grazie alla presenza di due beauty expert, Pianeta Amazon Fashion, con consulenza gratuita di analisi del colore, Amazon Fresh, spazio riservato al servizio di consegna in giornata disponibile solo in alcune grandi città, Bar, sarà possibile degustare il Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Marca Oro di Valdo Spumanti, Top 10 Toys 2024, si troveranno i 10 migliori giocattoli che gli esperti Amazon hanno selezionato, area dedicata ai dispositivi Amazon, dedicata all’Intelligenza artificiale, dove sarà possibile conoscere Rufu, ed anche esperienza di gioco per spedizioni veloci Amazon Prime.

Il pop-up store sarà aperto dalle 14:30 alle 20 di Martedì 26 novembre, dalle 11 alle 20 di Mercoledì 27 novembre, dalle 11 alle 17 di Giovedì 28 novembre, dalle 14 alle 20 di venerdì 29 novembre, mentre dalle 11 alle 20 di Sabato 30 e domenica 1° dicembre.