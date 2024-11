Come normale che sia anche all’interno del mondo dei sistemi operativi periodicamente avvengono passaggi di consegne obbligati tra i vari OS, situazione che recentemente ha visto coinvolti Windows 10 e Windows 11, quest’ultimo è infatti è arrivato da circa tre anni e sta piano piano rosicchiando punti percentuali all’interno della classifica di utilizzo da parte degli utenti, recentemente però abbiamo assistito ad una decisa accelerata che sembra indicare un cambiamento di tendenza in favore di quest’ultimo e a sfavore di Windows 10, che però nonostante tutto si difende bene con numeri davvero importanti.

Direzione annunciata

In base ai dati emersi da un report stilato da Statcounter, l’ultimo sistema operativo di Microsoft ha ottenuto nell’ottobre 2024 una quota di mercato del 35,55%, con un incremento pari a 2,13 punti percentuali rispetto al mese scorso, un’accelerata decisamente importante che consente a quest’ultimo di rivendicare da solo circa Un terzo del mercato globale e che vede Windows 10 scendere al 60,97% del mercato, un valore comunque elevatissimo, ma che si avvicina mai come prima al 60%.

Leggendo questi dati le ragioni dietro a questo cambiamento vengono immediate, tutto ciò è legato al passaggio naturale ad un hardware più recente da parte degli utenti che ovviamente supporta in modo nativo Windows 11 che invece inizialmente è stato ostacolato in modo importante dagli stringenti requisiti di sistema imposti da Microsoft e basati soprattutto sulla sicurezza che hanno escluso tantissime postazioni in grado di eseguire il sistema operativo in termini di prestazioni ma non in termini di sicurezza, poi a spingere verso l’adozione dell’ultimo sistema operativo sono anche le nuove funzionalità introdotte in quest’ultimo che ovviamente fanno gola agli appassionati che vogliono dunque poterne usufruire senza problemi.

Si tratta dunque probabilmente dell’inizio di un passaggio di consegne previsto e pronosticato da Microsoft che viene suffragato dall’arrivo di un hardware naturalmente predisposto all’utilizzo del suo sistema operativo che ovviamente gode di tutto il supporto possibile e immaginabile dall’azienda.