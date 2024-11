In quest’ultimo periodo il produttore tech Oppo è al lavoro su numerosi dispositivi. Da qualche giorno, in particolare, l’azienda ha svelato i nuovi top di gamma della serie Oppo Find X8 e sta preparando l’arrivo dei prossimi mid-range Oppo Reno 13. A quanto pare, però, è in arrivo un altro device dell’azienda noto come Oppo A5 Pro. Proprio quest’ultimo è stato da poco avvistato sul noto portale cinese TENAA. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo A5 Pro, nuovo smartphone mid-range avvistato sul portale TENAA

Nel corso delle ultime ore è stato avvistato in rete uno dei prossimi smartphone a marchio Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo A5 Pro. Quest’ultimo, in particolare, è stato registrato sul noto portale cinese TENAA con il numero di modello PKP110. Come sempre, sul sito sono state riportate alcune specifiche e anche le prime immagini del dispositivo.

Come è possibile osservare, il nuovo device di casa Oppo sarà caratterizzato sul retro dalla presenza di un ampio modulo fotografico di forma circolare. Al suo interno, sembra che troveranno posto due fotocamere, di cui un sensore principale da 50 MP più un sensore secondario da 2 MP. Accanto ai sensori fotografici sarà poi presente un piccolo flash LED.

Sulla parte frontale dello smartphone sarà invece presente un sensore fotografico principale da 16 MP. A quanto pare, il display dovrebbe essere un SuperAMOLED. La diagonale dovrebbe essere pari a 6.7 pollici con risoluzione FullHD+. Al suo interno, dovrebbe inoltre essere integrato un sensore biometrico per lo sblocco. Non sappiamo quale sarà il processore, ma sappiamo che sarà un octa core da 2.5 GHz. Sappiamo che ci saranno almeno 8 o 12 GB di RAM e almeno fino a 512 GB di storage interno.

Per il momento questo è quello che sappiamo sul prossimo medio di gamma di casa Oppo. Vedremo se arriveranno nuove informazioni nel corso dei prossimi giorni.