Dal primo dicembre, Netflix inizierà a rimuovere la maggior parte dei suoi contenuti interattivi. Ovvero una tipologia di spettacoli che aveva attirato molta curiosità al suo debutto. Il colosso dello streaming ha infatti confermato l’intenzione di eliminare quasi tutti i 24 show interattivi attualmente in catalogo. Rimarranno disponibili solo i titoli di maggior successo. Come Bandersnatch, Unbreakable Kimmy Schmidt: KimmyVs. il Reverendo, Ranveer Vs. Wild con Bear Grylls e YouVs.Wild. Questo tipo di contenuti, lanciati per la prima volta nel 2017 con Puss in Book: Trapped in an Epic Tale, si basano sulla possibilità per lo spettatore di influenzare la trama con le proprie scelte. Però, sembra che l’interesse del pubblico non abbia soddisfatto le aspettative della piattaforma.

Netflix e il settore gaming: ambizioni e difficoltà

Secondo Chrissy Kelleher, portavoce di Netflix, l’azienda ha valutato che il formato interattivo non risulta più strategico, né abbastanza coinvolgente. Ecco perché ci si sta orientando verso altri progetti. Anche Mike Verdu, ex responsabile della divisione giochi, ha confermato l’abbandono della produzione di nuovi show interattivi. Evidenziando così il nuovo orientamento aziendale verso un settore di intrattenimento completamente differente.

La decisione di Netflix di eliminare i contenuti interattivi sembra rispecchiare anche una più ampia riorganizzazione dell’azienda nel settore dei videogiochi. Pur avendo promesso un crescente impegno nello sviluppo di giochi, la piattaforma ha da poco dovuto chiudere il suo studio di produzione di giochi tripla A, ancor prima di rilasciare il primo titolo. In più, l’opzione di streaming dei giochi su PC e TV è ancora in fase di test. Questa serie di cambiamenti mostra così tutta una serie di difficoltà della famosa piattaforma nel riuscire a trovare la giusta formula per imporsi nel mondo del gaming. Malgrado l’espansione in settori complementari allo streaming-video. Tra i tanti progetti in corso, resta quindi da vedere come si evolveranno le future strategie di Netflix. Oggi sempre più orientata verso nuovi mercati e ambiti di intrattenimento.