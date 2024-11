Apple ha deciso di portare delle modifiche al suo Vision Pro poiché inserirà il chip M5 all’ interno della sua architettura. Ci sono anche altri modelli più economici che dovrebbero uscire tra qualche anno. Questa versione dovrebbe uscire nel 2028 e sarà affiancata da un iPhone per le operazioni di calcolo, metodo per diminuire i costi di vendita. Apple ha voluto introdurre questo chip per modernizzare di più il visore in modo da avere delle maggiori probabilità di vendita.

La decisione di voler posticipare la vendita del visore economico, è dovuta da un’ esigenza da parte della casa di Cupertino di voler effettuare delle vendite maggiori. Questo significa che anche se avesse venduto il visore in questi anni, non ci sarebbero delle entrate sufficienti per incoraggiare la produzione. Ovviamente quindi ci si aspetta un maggiore afflusso di persone all’ acquisto di questo dispositivo. Per cercare di facilitare le vendite sono state eliminate delle funzioni, infatti per le operazioni di calcolo sarà necessario l’ affiancamento di un iPhone.

Apple, ecco altre novità sulla nuova serie di dispositivi

Anche se è stata posticipata la vendita di questi dispositivi, non necessariamente ci sarà un afflusso maggiore di persone all’ acquisto. Questo è dovuto alle varie incognite che sono sorte al momento della pubblicazione sul mercato di questo dispositivo. La principale questione è derivata dall’ utilità del visore, che per molti rimane ancora un dispositivo da utilizzare solamente in determinate situazioni. Per cui proprio su questo campo dovrebbe migliorare l’ utilità del visore per renderlo più appetibile agli utenti. Infatti quando è uscita la tecnologia VR/AR/MR, non era abbastanza ricercata per essere applicata sui visori. Così succede con la tecnologia XR. Mancano i motivi per cui gli utenti debbano acquistare uno di questi dispositivi.

Per quanto riguarda i dispositivi con chip M5, probabilmente verranno presentati nei prossimi anni dato che sono usciti da poco gli M4 e M4 Pro.