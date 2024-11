Il 5 novembre 2024, Apple ha distribuito agli sviluppatori le seconde beta di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2, con l’uscita ufficiale attesa per la prima settimana di dicembre. Dopo il rilascio delle prime versioni due settimane fa e l’uscita di iOS18.1 a livello internazionale, Apple sta integrando ulteriori miglioramenti. L’aggiornamento di iOS, insieme agli aggiornamenti di iPadOS e macOS, si focalizza sull’espansione delle funzionalità di AppleIntelligence. La quale permette nuove modalità di interazione grazie a strumenti avanzati come ChatGPT e la funzione di creazione immagini “Image Playground“. Queste integrazioni mirano ad aumentare la personalizzazione dell’utente e rendono possibile la generazione di contenuti su richiesta. Migliorando così l’esperienza d’uso con Siri e aggiungendo API avanzate per gli sviluppatori.

Apple Intelligence e ChatGPT: nuove opportunità di creazione e interazione

Oltre alle beta per iPhone, iPad e Mac, sono disponibili anche nuove versioni di watchOS 11.2, tvOS 18.2 e visionOS 2.2. L’ultimo dei quali introduce modalità di visualizzazione più ampie per gli auricolari Vision Pro. Queste versioni beta offrono agli sviluppatori l’accesso anticipato a una vasta serie di strumenti progettati per ottimizzare l’efficienza energetica. Oltre che aumentare la durata della batteria e migliorare la gestione termica. In più sono state introdotte anche una serie di opzioni inedite. Come l’interfaccia scura rinnovata nelle Impostazioni e l’icona meteo personalizzabile su macOS. Per una visualizzazione rapida del meteo nella barra dei menu.

Tra le principali novità introdotte con iOS18.2, la stretta integrazione di Siri con ChatGPT si distingue come uno dei miglioramenti più rilevanti. Ora Siri può interagire direttamente con il famoso chatbot di intelligenza artificiale per rispondere a domande complesse o generare contenuti come immagini e testi personalizzati. È sufficiente utilizzare il comando “Chiedi a ChatGPT” per attivare questa funzione. Tutto ciò senza dover passare per l’applicazione Image Playground. Gli utenti possono anche disattivare i messaggi di autorizzazione per ChatGPT dalle Impostazioni, semplificando, ancora di più, l’uso continuo di questa opzione.

Insomma, le seconde versioni beta di iO 18.2, iPadOS18.2 e macOS Sequoia15.2 presentano tantissime nuove funzionalità avanzate che promettono di rivoluzionare completamente la nostra esperienza d’uso con l’AI. Ampliando l’uso di Siri e introducendo strumenti di personalizzazione grafica e interattiva mai visti prima