Un nuovo prezzo basso coinvolge Apple iPhone 14, uno smartphone che fa del risparmio, almeno al giorno d’oggi, il suo punto di forza, essendo comunque in grado di mettere a disposizione del consumatore alcune delle migliori specifiche tecniche, senza richiedere una spesa così elevata.

Presente sul mercato da ormai qualche anno, il dispositivo presenta dimensioni che potremmo considerare perfettamente nella media, infatti raggiungono 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 172 grammi. Il processore è un Apple A15 Bionic, con una frequenza di clock che può raggiungere al massimo i 3.22GHz, con alle spalle una Apple GPU ed una configurazione di base che prevede 6GB di RAM con 128GB di memoria interna (almeno per la nostra versione).

Apple iPhone 14: che offerta su Amazon

Il prezzo d’acquisto di uno degli smartphone più amati e richiesti degli ultimi anni è in fortissimo ribasso, infatti dovete sapere che lo smartphone può essere acquistato su Amazon con una spesa finale di soli 651,99 euro, approfittando di una riduzione di quasi 150 euro dal listino originario di 799 euro. La consegna avviene direttamente al vostro domicilio in tempi davvero ridottissimi, con spedizione gratuita, garanzia di 2 anni, e soprattutto no brand, ovvero gli aggiornamenti di sistema sono rilasciati dal produttore, e non da un qualsiasi operatore telefonico (sono più tempestivi). Se volete completare l’acquisto, vi potete collegare qui.

Il display è da 6,1 pollici di diagonale, è un Super Retina XDR OLED con un refresh rate a 60Hz, per una maggiore fluidità in fase di utilizzo, ed anche una densità di pixel di 457 ppi (la protezione è invece Ceramic Shield). Molto interessante è anche il comparto fotografico, composto da 2 sensori, entrambi da 12 megapixel, con scatti al massimo a 4000 x 3000 pixel.