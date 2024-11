Le Apple AirPods Pro 2 sono a tutti gli effetti tra le cuffiette true wireless più desiderate e richieste dal pubblico, un prodotto assolutamente completo e ricco di funzionalità, capace di mettere a disposizione del consumatore finale una resa audio di qualità assoluta, anche migliore a tanti altri modelli in commercio.

Il prodotto è utilizzabile esclusivamente con i dispositivi di casa Apple, all’interno della confezione è possibile trovare, oltre alle cuffiette stesse, anche una comoda custodia di ricarica che può essere utilizzata per estendere al massimo la durata della batteria (ricaricabile la stessa con la porta USB-C integrata nella parte inferiore). Le funzioni a cui gli utenti possono accedere sono davvero tantissime, spaziano dalla cancellazione adattiva del rumore (ANC), che viene regolata in automatico direttamente dal sistema, passando per l’apparecchio acustico, per il test dell’udito, o più semplicemente per la gestione delle chiamate.

Apple AirPods Pro 2: l’offerta più pazza con il prezzo più basso

Il prodotto ha un prezzo che è in parte superiore alla media, infatti difficilmente ci ritroviamo ad acquistare cuffiette true wireless, anche con cancellazione attiva del rumore, a 279 euro. Per questo motivo è bene pensare all’ottimo sconto che Amazon ha deciso di attivare nel periodo, che le porta ad una spesa finale di 229 euro. E’ vero che per molti non potrebbe apparire come una riduzione notevole, tuttavia pensare di poter spendere 50 euro in meno, è già qualcosa. Per acquistarle vi potete collegare subito qui.

Il design è ergonomico, sono cuffiette true wireless in-ear, con tale denominazione si va ad indicare il loro penetrare all’interno del canale uditivo, a differenza delle AirPods classiche. Per questo motivo all’interno della confezione sarà possibile trovare vari gommini che gli permetteranno di adattarsi perfettamente al vostro orecchio.