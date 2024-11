Il Samsung Galaxy Watch FE resta uno degli smartwatch dal miglior rapporto qualità/prezzo, proprio perché per il suo acquisto è richiesto un esborso tutt’altro che impegnativo, se considerate che la spesa da sostenere per l’acquisto è fortemente ridotta, pari al 40% in meno.

Il modello nasce per cercare di soddisfare tutti gli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo che garantisca ugualmente ottime prestazioni generali, si tratta di uno smartwatch con una diagonale di 40 millimetri, e soprattutto un display AMOLED di ottima qualità generale, con colori profondi e precisi, oltre al suo essere completamente touchscreen, il che ne permette facilmente il controllo (sono presenti anche pulsanti fisici sul lato destro).

Amazon: splendido regalo con l’offerta sul Galaxy Watch FE

Il risparmio sull’acquisto del Samsung Galaxy Watch FE vi lascerà davvero a bocca aperta, il prodotto di base viene commercializzato su Amazon con un esborso finale di 199 euro, cifra che la stessa azienda americana ha giustamente deciso di ridurre per avvicinare più utenti all’acquisto, mettendo quindi a disposizione uno sconto del 40%, per arrivare così a spendere solamente 119 euro per il suo acquisto a questo link.

Le funzioni su cui gli utenti possono fare quotidianamente affidamento sono sostanzialmente sempre le stesse, e coinvolgono il monitoraggio del sonno, la frequenza cardiaca, la percentuale di ossigeno nel sangue, oltre alle misurazioni di passi, distanze percorse e calorie bruciate. La batteria è stata leggermente allungata, in termini di autonomia, rispetto alle generazioni precedenti, senza raggiungere comunque i livelli di altri prodotti, essendo in parte un limite di WearOS. La colorazione di cui vi parliamo nell’articolo è la Black, ma segnaliamo essere disponibili su Amazon anche altri due colori, ugualmente interessanti ed accattivanti, i cui prezzi però potrebbero differire.