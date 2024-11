Visa e Intesa Sanpaolo rinnovano la loro collaborazione pluriennale, puntando a un obiettivo ambizioso. Ovvero accelerare il passaggio al digitale e rendere i pagamenti elettronici più accessibili in Italia. Con questo nuovo accordo, le due società si impegnano a espandere soluzioni innovative sia per i clienti privati che per le imprese. Questa partnership mira infatti a promuovere una maggiore inclusione finanziaria attraverso la digitalizzazione. In modo da consentire a più persone e aziende di accedere a strumenti digitali avanzati.

Visa e Sanpaolo: supporto all’innovazione per le imprese italiane

Un aspetto centrale del rinnovo è l’introduzione di servizi ad alto valore aggiunto. Tutti progettati per semplificare l’esperienza di pagamento. Tra questi, Visa propone l’uso di dispositivi indossabili che facilitano pagamenti sicuri e intuitivi. Intesa Sanpaolo, dal canto suo, porta avanti una proposta complementare. In quanto sottolinea l’importanza di essere sempre pronti a rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Claudia Vassena, Responsabile della Direzione Sales & Marketing Digital Retail, ha infatti dichiarato che la loro missione è quella di provare ad anticipare le necessità dei clienti con soluzioni sempre più digitali e inclusive

Un elemento fondamentale dell’accordo riguarda il supporto alle imprese italiane, con strumenti avanzati come Visa Business Solutions. Questa piattaforma, introdotta lo scorso giugno, è dedicata alle aziende e offre funzioni di rendiconto per le carte di credito commerciali. Le aziende potranno così migliorare l’efficienza della gestione finanziaria. Accedendo a strumenti trasparenti e innovativi che rispondono alla crescente richiesta di soluzioni digitali.

Stefano M. Stoppani, Country Manager di Visa Italia, ha poi evidenziato che la collaborazione con Intesa Sanpaolo non è solo un’opportunità commerciale. Ma anche un passo verso un futuro digitale condiviso per il Paese. Infatti grazie alla diffusione di Visa Business Solutions, le imprese italiane potranno essere più competitive. Così da sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla tecnologia e dai servizi digitali.