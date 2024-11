Sono emersi dati interessanti riguardo le vendite dei tablet. Nel dettaglio, i dati del terzo trimestre (forniti da IDC) confermano che Apple si mantiene leader nel mercato globale. È stato però evidenziato anche un calo della sua quota complessiva. A tal proposito, infatti, anche se Apple rimane il principale produttore a livello mondiale la distanza che la separa da Samsung, il secondo produttore, si è ridotta. Tale cambiamento non è dovuto a un incremento nelle vendite per l’azienda sudcoreana, ma ad un generale riassetto delle spedizioni su scala globale nel periodo compreso tra luglio e settembre.

Mercato tablet: ecco i dati emersi

Analizzando le informazioni nel dettaglio, emerge che le spedizioni di iPad hanno visto un leggero aumento dell’1,4% rispetto all’anno precedente. In questo modo arrivano ad un totale di 12,6 milioni di unità nel terzo trimestre. Tale aumento è accompagnato però da un calo della quota di mercato di Apple. IDC attribuisce in parte suddetto calo al nuovo iPad Pro. Le vendite di tale tablet, infatti, sono state inferiori alle aspettative a causa di un prezzo considerato troppo. Di contro, il ritorno a scuola ha supportato le vendite dei modelli più accessibili come l’iPad Air, favorendo in qualche modo la stabilità delle vendite complessive.

Samsung ha riscontrato una crescita delle spedizioni pari al 18,3% rispetto all’anno scorso. Eppure, anche in questo caso, la quota di mercato è calata. Tale risultato è stato trainato soprattutto dal modello Galaxy A9. Si tratta di una versione di fascia bassa molto popolare fra i consumatori, che ha consentito a Samsung di mantenere una posizione solida nel segmento tablet.

Oltre a Samsung, due altri produttori hanno segnato una crescita significativa. Si tratta di Amazon e Huawei. La prima ha incrementato le sue spedizioni di oltre due milioni di unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò soprattutto grazie alla popolarità della linea Kindle. Mentre Huawei ha registrato un aumento pari al 44,1%. Quest’ultima favorita principalmente dal modello MatePad SE 11, particolarmente apprezzato secondo IDC.