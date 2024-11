Il 13 novembre, Nubia presenterà in Cina il tanto atteso RedMagic 10 Pro. Una nuova linea di smartphone dedicati al gaming che promette di sorprendere per design e performance. Questo modello sfoggerà un processore Snapdragon 8 Elite e una fotocamera frontale posizionata sotto lo schermo. Si tratta di una tecnologia avanzata già apprezzata nei precedenti modelli come il RedMagic9SPro. Il marchio, noto per la sua attenzione ai dettagli estetici, manterrà anche il caratteristico design RGB e un sistema di raffreddamento avanzato. Una soluzione essenziale per gestire le elevate prestazioni richieste dai videogame più estremi.

RedMagic 10 Pro: display da record e nuove collaborazioni, Nubia punta in alto

Oltre al look rinnovato, il RedMagic10Pro introdurrà anche un chip dedicato al gaming sviluppato direttamente da RedMagic. Tale mossa evidenzia così la volontà dell’azienda di investire in hardware propri per garantire un’esperienza di gioco fluida e senza compromessi. Un’altra novità riguarda la batteria, potenziata con una tecnologia ad alta densità energetica. Il RedMagic 10 Pro+ sarà infatti dotato di una capiente batteria da 7050mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 100W. Una caratteristica che rappresenta un netto miglioramento rispetto ai modelli precedenti.

L’evento di lancio vedrà Nubia collaborare con BOE, noto produttore di display, per introdurre il nuovo schermo del RedMagic 10 Pro, che misurerà ben 7 pollici. Questo presenterà una risoluzione di 2688x1216pixel e una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Offrendo così immagini fluide e nitide anche nelle sessioni di gioco più intense. Tra le innovazioni estetiche annunciate, vi saranno i bordi più sottili mai visti su uno smartphone. Una scelta che mira a massimizzare la superficie visibile senza compromettere l’ergonomia del dispositivo.

Insomma, con questa nuova generazione, Nubia dimostra un impegno costante nel ridefinire le regole per il gaming su mobile. Sia attraverso la creazione di componenti proprietari che tramite collaborazioni strategiche. I nuovi RedMagic 10 Pro si candidano così a diventare un punto di riferimento nel mercato degli smartphone da gioco. Proprio grazie all’unione tra innovazioni tecnologiche e un design all’avanguardia.