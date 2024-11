Microsoft si sta concentrando sul proprio browser Edge, sia nella versione desktop, che quella mobile. I continui aggiornamenti e miglioramenti però non sembrano aumentare l’attenzione da parte degli utenti che continuano a preferire i browser concorrenti. Per cercare di invertire tale tendenza e incentivare l’adozione dei suoi servizi, Microsoft ha lanciato una nuova iniziativa molto interessante. Si tratta di un premio in denaro pari a fino 1milione di dollari. Il denaro è riservato a coloro che scelgono di utilizzare e rimanere fedele ai prodotti Microsoft.

Microsoft incentiva l’uso di Edge

L’azienda, per raggiungere tale obiettivo, utilizza il suo programma di fidelizzazione. Si tratta di Microsoft Rewards, creato per premiare gli utenti che utilizzano i servizi Microsoft. Tale programma permette di accumulare punti ogni volta che si interagisce con i prodotti dell’azienda. Come, ad esempio, effettuare ricerche su Bing o impostare il browser Edge come predefinito. I punti ottenuti possono poi essere sostituiti. In alternativa, gli utenti possono utilizzarli per partecipare a estrazioni con premi in denaro. L’iniziativa ha però una copertura geografica limitata e al momento è disponibile solo in alcuni Paesi. Si tratta di Stati Uniti, Germania, Francia. Regno Unito, Canada e Porto Rico.

L’idea di un premio in denaro è una risposta alle difficoltà che Microsoft ha incontrato in passato nel convincere gli utenti a utilizzare i suoi servizi. In precedenza, la società aveva tentato di rendere Edge il browser predefinito su Windows. Ma gli utenti erano liberi di cambiare browser, preferendo altre opzioni.

La nuova campagna di Microsoft rappresenta una sorta di lotteria. Grazie a quest’ultima un fortunato utente avrà l’opportunità di vincere 1 milione di dollari. Oltre al primo premio, sono previsti anche altri incentivi. Ovvero due premi da 10.000 dollari. Quest’ultimi sono riservati al secondo e al terzo classificato. Con tale iniziativa, l’azienda spera di attrarre nuovi utenti e mantenere la fedeltà di quelli già presenti.