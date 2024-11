Migliorare la sicurezza e il comfort durante i viaggi in moto. E’ proprio questo l’obiettivo principale del costruttore Bosch che, in occasione dell’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA) tenutasi nei giorni scorsi, ha presentato alcune importanti tecnologie.

I principali protagonisti dal brand tedesco sono infatti gli ARAS. Per chi non ne ha mai sentito parlare, gli ARAS sono dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e, dunque, indispensabili per fornire un’adeguata sicurezza durante la guida. Lo scopo dell’azienda sembrerebbe essere proprio quello di arrivare ad implementare una tecnologia in grado di evitare completamente gli incidenti. Scopriamo insieme le tecnologie pensate da Bosch per migliorare sicurezza e comfort in sella a una due ruote.

Bosch: le tecnologie presentate a EICMA 2024

Offrire un’esperienza di guida sempre più ottimizzata e, di conseguenza, anche più sicura mentre si guida una moto. Con tale obiettivo, la tedesca Bosch durante l’EICMA 2024 ha mostrato l’ABSi, sistema ABS dotato di unità di misura inerziale integrata.

Naturalmente, le tecnologie progettare e presentare dall’azienda tedesca sono state attentamente studiate da esperti del settore. Tra queste, durante l’evento hanno attirato l’attenzione quattro soluzioni come l’Adaptive Cruise Control – Stop and Go, il Group Ride Assist, il Riding Distance Assist e l’Emergency Brake Assist. Non sono mancate, inoltre, tecnologie basate su radar posteriori come il Rear Distance Warning e il Rear Collision Warning.

In una prospettiva di una mobilità sostenibile, Bosch ha pensato di presentare anche alcune soluzioni per veicoli elettrificati. Le novità sono dunque state il nuovo Drive Control Unit da 2kW utile per elettrificare moto di piccola cilindrata. Tante dunque le tecnologie presentate da Bosch in occasione dell’EICMA del 2024. Tutte inevitabilmente interessanti e che vedremo sicuramente sui prossimi veicoli del brand con un efficienza e una sicurezza ottimizzata. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti riguardanti il marchio tedesco produttore di componenti per autovetture.