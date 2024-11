Amazon ha sempre in serbo per gli utenti sorprese a non finire, con una serie di sconti letteralmente da perdere la testa, infatti in questi giorni è il turno di un tablet Android che vuole far dimenticare a tutti i modelli decisamente più costosi, data la spesa ridottissima a cui l’utente andrà in contro.

Il modello viene prodotto direttamente da Teclast, azienda leader nel settore, si tratta della variante P50S, con display IPS LCD da 11 pollici, che viene affiancato da un processore Unisoc T606, octa-core con frequenza di clock che raggiunge i 2GHz, ed una configurazione di base che prevede 12GB di RAM con 128GB di memoria interna (che risulta essere espandibile con microSD fino a 4TB).

Tablet Android in super sconto su Amazon

Il Teclast P50S è da sempre stato uno dei tablet con il miglior rapporto qualità/prezzo in circolazione, infatti il suo listino di base sarebbe di 199 euro, lanciato nel corso del 2024, è estremamente recente ea all’avanguardia per quanto riguarda le specifiche tecniche. Oggi, grazie alla promozione Amazon, gli utenti lo possono fare proprio con un esborso finale di soli 180,49 euro, sempre con garanzia di 24 mesi ed anche completamente sbrandizzato (non essendo presente uno slot per la SIM). Acquistatelo premendo qui.

All’interno della confezione gli utenti possono trovare una buonissima dotazione di accessori che ne semplificano l’utilizzo sin da subito, come ad esempio la tastiera bluetooth, per trasformarlo direttamente in un notebook, oppure la custodia, per facilitarne il trasporto, ma anche la penna per disegnare o da utilizzare durante le vostre presentazioni. Tutti questi accessori sono inclusi nel prezzo, un piccolo “regalo” da parte di Teclast a coloro che hanno deciso di darle fiducia.