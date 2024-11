Toyota e Suzuki insieme per una nuova era di SUV elettrici

Toyota e Suzuki uniscono ancora una volta le forze. Le due case lavorano ora per rispondere alla mobilità elettrica. Dopo aver collaborato su modelli già noti, come la Swace e la Across, preparano ora il lancio di due nuovi SUV elettrici. I nuovi modelli dovrebbero arrivare tra le nostre mani nella primavera del prossimo anno. che arriveranno sul mercato nella primavera del 2025. I modelli avranno come base una piattaforma sviluppata congiuntamente e saranno prodotti nello stabilimento Suzuki in India.

La Suzuki eVX e la Toyota Urban SUV sono già state svelate come prototipi nel 2023. Già l’anno scorso hanno creato parecchia curiosità con le loro promesse. I SUV hanno poi la medesima lunghezza, precisamente di circa 430 cm. I modelli andranno a confrontarsi direttamente con concorrenti come la Kia EV3, la Smart #1 ed anche la Peugeot e-2008. Solo la Smart tra queste, però, offre attualmente la trazione integrale. Cosa possiamo aspettarci in termini di prestazioni e autonomia? Le case promettono un’esperienza di guida tipica dei veicoli elettrici. È probabile che questi SUV siano alimentati da una batteria da 60 kWh. Tale batteria permetterebbe loro di percorrere fino a 550 km con una singola carica. Un’autonomia competitiva niente male con cui si potrebbero effettuare anche viaggi lunghi.

Differenze di stile e filosofia comune per i Suv Toyota e Suzuki

Avranno pur una base comune, ma la Suzuki eVX e la Toyota Urban SUV presentano comunque differenze. Si distingueranno per alcuni dettagli stilistici, come il design del frontale, la disposizione dei fari e le linee dei fanali posteriori. Il carattere estetico, però, non andrà ad intaccare la sostanza. Entrambi i modelli offriranno interni spaziosi e confortevoli, insieme a un’elevata qualità costruttiva. Ma perché proprio ora questa spinta verso l’elettrico? Le due aziende puntano a giocare un ruolo chiave nella transizione globale verso una mobilità a zero emissioni. Con questi SUV elettrici, Toyota e Suzuki non si limitano a proporre una nuova gamma di veicoli, ma si impegnano attivamente per il futuro sostenibile, promuovendo una società a zero emissioni.