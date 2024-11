Una promozione davvero da non perdere vi attende in questi giorni su Amazon, dove vi ritrovate a poter acquistare un robot aspirapolvere a marchio Ecovacs, riuscendo allo stesso tempo a raggiungere uno dei prezzi più bassi che a tutti gli effetti si siano mai visti prima d’ora.

Il modello che vi ritrovate a poter acquistare è l’Ecovacs Deebot N20e Plus, un prodotto che raggiunge una potenza di aspirazione davvero elevata, pari a 10’000 Pa, che viene commercializzato con stazione di svuotamento automatico, elemento fondamentale per riuscire a svuotare in autonomia il contenitore interno, fino a 45 giorni di utilizzo continuativo, senza doversi preoccupare minimamente di tale operazione.

Robot aspirapolvere in super sconto su Amazon

Il robot aspirapolvere di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo può essere acquistato su Amazon con un risparmio assolutamente notevole, poiché dovete sapere che il suo prezzo di listino è di quasi 500 euro, cifra che Amazon ha deciso di ridurre del 25%, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 299 euro. Se volete effettuare l’ordine, collegatevi qui.

Nella parte inferiore è possibile trovare una comodissima spazzola antigroviglio, la quale appunto non permette ai capelli/peli di aggrovigliarsi, evitando di doverne rimuovere manualmente. Se avete in casa piccoli dislivelli, non dovete assolutamente temere, infatti il prodotto può superarne anche da 20 millimetri, mentre le dimensioni della stazione di 45,1 x 35,8 x 38,8 centimetri, rappresentano la soluzione ideale anche per coloro che non hanno case troppo grandi, infatti può facilmente essere posizionata ovunque si desideri. La batteria integrata, non removibile, è un componente da 5200mAh che, dati alla mano, dovrebbe poter garantire fino a 300 minuti di utilizzo continuativo; perfetta per la pulizia di ambienti decisamente grandi, senza interruzioni o limitazioni particolari.