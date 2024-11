Alcuni clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre potranno fare un bel regalo ad amici o parenti. L’operatore sta infatti dando la possibilità a chi tiene attiva l’offerta mobile WindTre GO 200 XXS 5G Easy Pay di fornire un coupon ad amici o parenti, in modo tale da poter passare all’operatore attivando la stessa super offerta a basso costo. Quest’ultima ha infatti un costo di appena 4,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Passa a WindTre, per amici o parenti super offerta mobile WindTre GO 200 XXS 5G Easy Pay

In questi ultimi giorni alcuni già clienti di WindTre con attiva la super offerta mobile WindTre GO XXS 5G Easy Pay, potranno proporre ad amici e parenti di passare all’operatore attivando la stessa offerta. In particolare, questa promo è stata resa disponibile attraverso una nuova campagna promozionale denominata “Regala la tua stessa offerta”.

I già clienti selezionati riceveranno un apposito SMS da parte dell’operatore telefonico WindTre, sul quale sarà presente un coupon da fornire ad amici e parenti per attivare la super offerta. Per poter passare a WindTre attivando questa offerta, gli amici e parenti dovranno comunque richiedere la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici specifici, tra cui Fastweb, PosteMobile, Iliad e CoopVoce.

L’offerta in questione denominata WindTre GO 200 XXS 5G Easy Pay, nello specifico, include ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle dell’offerta include poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri. Come già detto, si tratta di un’offerta estremamente conveniente. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà infatti pari a soli 4,99 euro al mese.

Secondo quanto è emerso, i già clienti coinvolti avranno 30 giorni di tempo per fornire ai propri amici e parenti il codice coupon per far effettuare il passaggio a WindTre.