Mazda aggiorna Mazda 3 e Mazda CX-30, portando novità tecnologiche significative, pur senza interventi estetici. Entrambi i modelli, ora dotati del nuovo motore e-Skyactiv G da 140 CV, promettono prestazioni migliorate unite a un’elevata efficienza. Questo propulsore mild hybrid, da 2,5 litri e aspirato, offre una coppia robusta di 238 Nm, che rende la guida scattante e piacevole. Il motore risponde bene sia ai regimi bassi sia ai medi, per un’esperienza sempre reattiva. Rispetto al precedente motore da 122 CV, questo nuovo modello garantisce un 16% di coppia in più, con una riduzione dei consumi dell’1,65% in media. In autostrada, il risparmio arriva al 7,1%, rendendo Mazda 3 e CX-30 ancora più competitive.

Chi cerca efficienza e potenza, troverà in questo motore una soluzione ottimale. La combinazione tra tecnologia M-Hybrid e disattivazione dei cilindri permette di ridurre i consumi senza sacrificare la performance. Rispettando gli standard Euro 6E, Mazda raggiunge anche un livello di eco-sostenibilità senza penalizzare la brillantezza del motore, confermando il proprio impegno verso l’ambiente. La Mazda 3 ora ha un consumo medio tra i 5,5 e i 6,5 l/100 km. La CX-30 si colloca invece tra i 5,7 e i 6,7 l/100 km. Come riesce Mazda a mantenere la potenza senza far lievitare i consumi? La chiave sembra essere nel largo diametro dei cilindri, che favorisce una migliore miscelazione aria-benzina e rende la combustione più efficiente.

Connettività con Mazda che va verso il futuro

Oltre alle innovazioni tecniche, Mazda introduce miglioramenti nella connettività grazie all’integrazione dell’assistente vocale Alexa. Il sistema consente di gestire funzioni come il climatizzatore, il riscaldamento dei sedili e lo sbrinamento del lunotto. Con Alexa è possibile accedere alla domotica, rendendo l’esperienza Mazda parte di una rete connessa e intuitiva. Anche il sistema di navigazione ha subito un aggiornamento, aumentando i punti di interesse consultabili online e offline, a beneficio di chi viaggia frequentemente.

Entrambi i modelli includono ora il pacchetto di sicurezza i-Activesense, che offre funzioni avanzate come il cruise control adattivo e il riconoscimento dei segnali stradali. Mazda pone così un occhio attento alla sicurezza e alla guida assistita. Il prezzo di partenza per la 3 aggiornata è di 27.350 euro, mentre la CX-30 parte da 27.950 euro. L’offerta si compone di quattro allestimenti e due versioni speciali, disponibili in concessionaria per chi vuole provare queste innovazioni di persona.