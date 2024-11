Google Contatti è al centro della nuova strategia di miglioramento dell’azienda di Mountain View. A tal proposito, il colosso sta introducendo una serie di aggiornamenti significativi. Ad esempio, una modifica recente ha rimosso il Floating Action Button (FAB). Tale intervento ha l’obiettivo di semplificare l’interfaccia nell’aggiunta dei contatti. Inoltre, Google ha ottimizzato la visualizzazione dei numeri associati ad applicazioni di terze parti, migliorando l’organizzazione e la chiarezza dell’interfaccia.

Tra le novità degne di nota, è stata introdotta una sezione per personalizzare le suonerie. Mentre il widget di Google Contatti ha subito un restyling che include nuove funzionalità. È in fase di sviluppo anche una funzione che permetterà di utilizzare l’app senza bisogno di un account Google. Dettaglio che rende l’applicazione molto più accessibile.

Google Contatti: ecco le novità in arrivo

L’azienda ha inoltre lavorato su varie migliorie per adattare l’applicazione a usi diversi. Tra cui è presente una piccola modifica per la visualizzazione di nomi lunghi. Quest’ultima è stata pensata per garantire maggiore leggibilità. È stata inoltre eliminata una sezione dedicata ai nominativi, e ora è possibile aggiungere contatti multipli ai widget. Per quanto riguarda l’aggiunta di nuovi contatti, la sezione dedicata è stata aggiornata con un’interfaccia più intuitiva, e presto sarà disponibile un promemoria automatico per i compleanni dei contatti.

La novità più recente riguarda gli utenti dei Pixel Watch. Con il lancio dell’ultimo Pixel Drop, l’azienda di Mountain View ha infatti aggiornato Google Contatti alla versione 1.64 per Wear OS. In quest’ultima è stata introdotta una nuova funzione chiamata “Contatto singolo”. Tale riquadro mostra al centro il nome e l’immagine del profilo di un contatto specifico, affiancato da pulsanti per chiamare o inviare un messaggio rapidamente.

Si tratta di una serie di interventi che puntano a rendere l’esperienza degli utenti con Contatti molto più intuitiva e funzionale. Non resta che attendere l’arrivo dell’aggiornamento per testare le novità in programma.