Fiido C11 Pro: la migliore e-bike da città ad un prezzo contenuto

L’indubbio successo di Fiido C11, capace di conquistare milioni di utenti in tutto il mondo con la sua versatilità e prestazioni affidabili, ha portato Fiido a voler fare ancora di più, integrando tre importanti aggiornamenti nel nuovo modello di punta, la Fiido C11 Pro: un sensore di coppia che migliore l’efficienza ed estende l’autonomia, un motore da 250W, oltre ad pelle marrone premium sul manubrio e sulla sella. Tutto questo, almeno per il primo lotto, ad un prezzo tutt’altro che impossibile: 1’099 dollari.

Come vi abbiamo anticipato, il nuovo modello è dotato del pluripremiato MiVice S200, sensore che va a sostituire quello a cadenza convenzionale, i suoi algoritmi predittivi ed il controllo adattivo della coppia, riescono ad analizzare la pressione del pedale con un tempo di risposta di soli 10 millisecondi, così da fornire un’assistenza intuitiva e rendendo la bici una vera e propria estensione del ciclista. La coppia può raggiungere i 55 Nm, con un motore capace di offrire potenti prestazioni su ogni superficie o pendenza, e lo stesso motore è stato in grado di estendere l’autonomia di circa 10 km, grazie ad una migliore efficienza e gestione energetica.

Non mancano chiaramente il sistema di cambio Shimano a 7 velocità, per una maggiore precisione e fluidità nel cambio di marca, sospensioni idrauliche da 40 millimetri, per un assorbimento eccellente degli urti, freni idraulici, per una potenza frenante affidabile con un semplice tocco. La batteria è completamente removibile, nell’idea di offrire una ricarica flessibile, con altezza del manubrio regolabile per una vestibilità personalizzata. I parafanghi proteggono dagli schizzi, mentre il display trasparente e impermeabile, riesce a garantire ottima visibilità in ogni condizione di luce.

Fiido C11 Pro: miglioramenti estetici

La Fiido C11 Pro viene migliorata anche in termini estetici, con il passaggio da materiali sintetici a pelle marrone di prima qualità su sella e manubrio. Tale materiale risulta essere morbido, traspirante e resistente, con la sua capacità di migliore il comfort aggiungendo anche un tocco di eleganza vintage alla bici. L’upgrade è stato realizzato come conseguenza di tutti i feedback che gli utenti hanno effettivamente rilasciato sui vari canali dell’azienda, segnale che Fiido ascolta attentamente i propri utenti, rispondendo costantemente e superando le loro aspettative.

La nuova Fiido C11 Pro è disponibile sul sito ufficiale (link), ad un prezzo di listino di 1799 euro, ma solo per un breve periodo promozionale è previsto uno sconto effettivo di 700 euro, con una spesa finale da sostenere di 1099 euro.