Apple iPad Pro 11 con chip Apple M4 rappresenta la migliore soluzione su cui gli utenti possono fare affidamento, nel momento in cui sono interessati ad un tablet con sistema operativo AppleOS, proprio per la sua capacità di mettere tra le mani degli stessi prestazioni da top di gamma assoluto.

Tra le tante varianti a disposizione del pubblico, oggi vi parliamo della proposta con diagonale del display da 11 pollici, e soprattutto processore Apple M4. Quest’ultimo è il più recente per tale tipologia di prodotto, lanciato direttamente nel corso del 2024, non scalda assolutamente nella parte posteriore, e riesce ugualmente a superare di gran lunga tutte le prestazioni che i diretti concorrenti riescono a raggiungere.

Apple iPad Pro 11 con M4: lo sconto pazzo su Amazon

Il prezzo di iPad Pro 11″ è davvero conveniente, almeno in confronto al suo listino, presa consapevolezza essere comunque un prodotto più costoso della media dei device attualmente in commercio. Il suo valore consigliato è di 1219 euro, al quale viene comunque applicato uno sconto automatico del 18%, che lo porta oggi a costare solamente 999 euro. Per l’offerta, collegatevi qui.

Nel momento in cui decidere di avvicinarvi a questo device, dovete considerare un paio di aspetti fondamentali: il primo riguarda il quantitativo di memoria interna, è infatti presente una ROM da 256GB, che non può in nessun modo essere incrementata in fase di utilizzo, il che significa che non supporta la microSD. In secondo luogo, la colorazione, è nero siderale, una delle più eleganti tra quelle attualmente disponibili in commercio. Il display, è da 11 pollici di diagonale, è un Ultra Retina XDR di altissima qualità, indiscutibilmente uno dei più precisi per quanto riguarda il rispetto della gamma cromatica, e la sua capacità di mostrare al consumatore ogni singola sfumatura che è possibile catturare in fase di utilizzo.