A partire da gennaio 2025, WindTre introdurrà un aumento sui costi mensili per alcune offerte di rete fissa. I clienti, già informati dalla compagnia tramite comunicazione allegata al conto di ottobre, subiranno così una variazione delle loro tariffe. Le quali potrebbero aumentare di 3 euro in più al mese. Ciò a seconda del tipo di contratto e del periodo di sottoscrizione. Questo provvedimento, secondo l’operatore, risponde alla necessità di adattare le offerte alle nuove esigenze di mercato e mantenere alti livelli di servizio.

WindTre: opzioni di recesso e passaggio a un nuovo operatore

Tale situazione segue a poca distanza un precedente aumento, molto simile, lanciato lo scorso settembre. Durante questo periodo si era assistito ad un incremento di 2€ su alcune soluzioni di rete fissa. In questo caso però sembra che WindTre non abbia specificato quali piani saranno effettivamente coinvolti. Lasciando così i clienti a valutare individualmente quanto accadrà.

La modifica contrattuale porta con sé la possibilità di recesso senza costi. Chi lo desidera potrà esercitare il diritto di recesso fino al 31 dicembre 2024, seguendo una delle diverse modalità messe a disposizione. Ovvero contattando il servizio clienti al numero gratuito 159, compilando il modulo online sul sito ufficiale oppure recandosi in un negozio WindTre. Mentre coloro che preferiscono inviare la disdetta per via postale potranno utilizzare l’indirizzo PEC indicato o inviare una raccomandata. È possibile anche optare per la chiusura del contratto con eventuale saldo delle rate rimanenti per servizi o dispositivi in un’unica soluzione.

Anche chi intende cambiare operatore dovrà procedere con la disdetta entro fine dicembre per non incorrere in costi aggiuntivi. A tal proposito WindTre specifica che sarà necessario notificare l’intenzione di migrazione per evitare sovrapposizioni e mantenere il diritto di recesso gratuito. Detto ciò se siete interessati a conoscere altri dettagli a riguardo vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale del gestore.