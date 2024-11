Le offerte All Inclusive di WindTre, anche questo mese, si dimostrano particolarmente adeguate a tutti quegli utenti che desiderano cambiare smartphone senza dover sborsare cifre esagerate. Le quattro opzioni attualmente proposte dall’operatore, infatti, includono nel prezzo uno smartphone che potrà essere acquistato senza dover sostenere alcuna spesa aggiuntiva se non il costo di rinnovo della rispettiva offerta.

Con WindTre i nuovi clienti possono scegliere la loro offerta tenendo conto della quantità di Giga da utilizzare mensilmente e il dispositivo da acquistare. In base alla tariffa richiesta, poi, sarà previsto un costo di rinnovo che includerà minuti, SMS, Giga e il dispositivo 5G.

WindTre All Inclusive Unlimited: scopri come ottenere l’opzione con Giga senza limiti

La WindTre All Inclusive Unlimited è sicuramente l’offerta da non perdere se si vuole dire addio al pensiero di terminare i Giga durante la navigazione. A soli 14,99 euro al mese, infatti, il gestore propone:

Minuti senza limiti per effettuare le chiamate

per effettuare le chiamate 50 minuti per le chiamate verso l’estero

per le chiamate verso l’estero 200 SMS da inviare a qualunque numero

da inviare a qualunque numero Giga senza limiti in 5G fino a 10 mbps

in 5G fino a 10 mbps 200 GB di traffico dati in Full Speed

I clienti, inoltre, potranno usufruire gratuitamente del servizio Call center senza attese, che permette di richiedere assistenza in qualsiasi momento. Questo mese WindTre permette anche di ricevere uno smartphone Motorola Moto G54 5G a costo zero.

L’attivazione dell’offerta può avvenire online o presso i negozi abilitati. I clienti dovranno acquistare la nuova SIM e sostenere una spesa iniziale di 9,99 euro per l’offerta, alla quale aggiungere 10,00 euro per la nuova SIM e 6,99 euro per lo smartphone. Dopo l’acquisto sarà fondamentale indicare la volontà di attivare una nuova linea o effettuare il trasferimento del proprio numero da un altro operatore.

WindTre offre la possibilità di cambiare lo smartphone da abbinare all’offerta e di scegliere tra i numerosi dispositivi presenti in listino. Il costo da sostenere mensilmente, però, potrebbe subire delle variazioni relative al modello scelto. Inoltre, è sempre possibile effettuare l’acquisto di uno smartphone a rate richiedendo una delle offerte attualmente proposte dal gestore.