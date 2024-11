Sharp ha presentato un nuovo forno a microonde multifunzionale. Si tratta del modello MA262, che integra ben quattro modalità di cottura in un unico dispositivo. Tra cui c’è anche la sempre più popolare frittura ad aria. Tale prodotto sarà disponibile sul mercato entro la fine dell’anno. Il suo prezzo è di 249 euro. L’obiettivo del dispositivo Sharp è di rispondere alla crescente domanda di apparecchi in grado di unire praticità e prestazioni elevate.

Sharp: nuovo dispositivo multiuso in arrivo sul mercato

Con una capacità totale di 26 litri, il forno offre uno spazio dedicato di 8 litri esclusivamente per la frittura ad aria. La potenza di 900 watt viene utilizzata per la modalità a microonde. Mentre per le altre modalità il forno raggiunge una potenza di 1500 watt, assicurando performance elevate per ogni tipo di preparazione. Grazie a questa versatilità e alle numerose funzionalità, il forno a microonde Sharp MA262 si presenta come una soluzione completa per chi cerca efficienza e innovazione.

Una delle caratteristiche principali del forno a microonde MA262 è proprio la modalità di frittura ad aria. Quest’ultima si basa sulla tecnologia proprietaria di Sharp denominata TrueFry. Tale sistema sfrutta una ventola posizionata nella parte superiore del forno e un riscaldamento ad alta potenza. Elementi che consentono di ottenere pietanze croccanti all’esterno e morbide all’interno, proprio come una friggitrice tradizionale. Sharp afferma che la funzione di frittura ad aria del MA262 permette un risparmio energetico importante. Si tratta di un consumo fino all’80% più basso.

Oltre alla frittura ad aria, il MA262 di Sharp è dotato di altre tre modalità di cottura. La prima è la funzione a microonde classica. Quest’ultima permette di riscaldare e scongelare rapidamente gli alimenti, rendendo questo forno pratico per l’uso quotidiano. La seconda modalità è la cottura a grill, che offre una doratura e una croccantezza simili a quelle di un grill tradizionale. Infine, il MA262 include la cottura a convezione. Quest’ultima utilizza un sistema di ventilazione per distribuire il calore in modo uniforme, garantendo una cottura omogenea.