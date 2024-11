Dopo una lunga attesa farcita anche da una data di esordio sul mercato, il 7 Novembre, AMD ha deciso di annunciare in via ufficiale il suo nuovo processore Ryzen 7 9800X3D, il quale rispetto al predecessore introdurrà tantissime novità e soprattutto interessa ai giocatori per l’uso della nuova 3D V-Cache, quest’ultimo sarà il primo a debuttare della nuova serie e venterà ben 8 core e 16 threads, rimpiazzerà il predecessore 7800X3D, al momento ritenuto il miglior processore da gioco sul mercato.

Tra le tante novità ovviamente abbiamo tutto ciò che porta l’architettura Zen5, in primis un incremento delle frequenze che passano da 4.2 a 4.7 GHz per quella base e passano da 5.0 a 5.2 GHz in boost, il TDP invece rimane a 120W così come i 64 MB di 3D V-Cache.

L’aumento del clock dovrebbe offrire prestazioni palesemente migliorate in termini di produttività e il processore in questione gode anche dello sblocco delle frequenze, dunque può essere overcloccato facilmente anche da produttori terzi.

Specifiche tecniche

Struttura a chiplet

Socket: AM5

Architettura Zen 5

16 core e 8 threads

clock: base 4.7 GHz, boost 5.2 GHz

Cache: 8 MB L2, 96 MB L3 (64 di tipo 3D V-Cache)

Nodo di TSMC N4P

GPU integrata: Radeon 2 CU

Supporto RAM: DDR5

Consumi: 120 W

Prezzo di lancio US: 479 dollari

La CPU in questione in campo gaming è stata testa su giochi come Watch Dogs: Legion, Ashes of the Singularity: Escalation, Far Cry 6 e Hogwarts Legacy e mostra un incremento medio di prestazioni intorno all’8% con picchi che arrivano anche al 20%, il tutto a 1080p.

Per il resto a risoluzioni superiori il carico sulla CPU sarà decisamente inferiore e relativo molto di più alla GPU o alla NPU che si occupa di produrre frame intermedi non renderizzati direttamente bensì generati tramite l’Intelligenza Artificiale.

Non rimane che attendere l’arrivo sul mercato per vedere e toccare con mano i risultati ottenuti da questa CPU.