Tecnologia e aggiornamenti sono due elementi che non possono non andare avanti contemporaneamente. Non a caso, grazie ai continui aggiornamenti dei servizi che utilizziamo giornalmente, ci viene offerta sempre più spesso una migliore esperienza d’uso. Proprio per questo, oggi non possiamo non parlare dell’attesissimo aggiornamento M130 di ChromeOS.

Ormai da mesi si attendeva il rilascio di questo importante aggiornamento con conseguente curiosità da parte degli utenti. Non ci resta che scoprire insieme, nel corso di questo nuovo articolo, tutte le novità che M130 porta con sé.

ChromeOS M130: tutte le novità disponibili

Terminata la lunga attesa è ora possibile scoprire i miglioramenti apportati a ChromeOS. Ottimizzazioni che hanno portato anche all’introduzioni di importanti cambiamenti. Tra questi, infatti, la nuova funzione Quick Insert.

Non a caso, dunque, tutti i Chromebook dispongono del Quick Insert che si presenta come un menu che offre la possibilità di aggiungere elementi come le note emoji e GIF, ma anche link di Google Drive e semplici simboli. Per poterlo utilizzare è possibile ricorrere all’apposita scorciatoia raggiungibile tramite Launcher + f. Secondo quanto diffuso, in merito sappiamo che alcuni Chromebook arriverà nel corso del prossimo anno un tasto dedicato alla funzione.

Oltre al Quick Insert, l’aggiornamento offre altre importanti funzioni su cui non possiamo non soffermarci per un po’. La modalità niente distrazioni, ad esempio, dà la possibilità di eliminare il più possibile le distrazioni offrendo la possibilità di aumentare la percentuale di produttività lavorativa. Pertanto, gli utenti possono impostare e regolare il tempo durante il quale volete concentrarvi, abilitare la modalità Non disturbare.

Non manca una nuova sezione Suggerimenti che offre l’opportunità di accedere in soli pochi secondi ai propri file avendo a disposizione suggerimenti di file locali e Drive anche quando l’utente è offline. Non resta, dunque, che provare tutte le novità introdotte grazie al nuovo ChromeOS M130.