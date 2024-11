Il prezzo della Xiaomi Smart Band 9, conosciuta da molti come Mi Band 9, viene fortemente ridotto da parte di Amazon, con la possibilità a tutti gli effetti di raggiungere un livello di risparmio che travalica di molto le aspettative del singolo consumatore, offrendo in cambio prestazioni di assoluto livello.

A differenza di tanti altri modelli che possiamo trovare in commercio, in questo caso parliamo di un display AMOLED da 1,62 pollici di diagonale, in forma ovalizzata, che offre un sistema di controllo legato esclusivamente al touchscreen, dotato comunque di una reattività ai limiti della perfezione. La personalizzazione raggiunge livelli estremi, con i tantissimi quadranti che l’utente può decidere di installare.

Xiaomi Smart Band 9: un prezzaccio su Amazon

Xiaomi Smart Band 9 è disponibile su Amazon con un risparmio assolutamente degno di nota, proprio perché il suo valore iniziale di 49 euro viene scontato di 15 euro dalla stessa azienda americana, sino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 34,99 euro. L’ordine può essere completato al seguente link, con la consegna a domicilio prevista in tempi decisamente brevi e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

L’autonomia è uno dei suoi punti di forza, potendo raggiungere a tutti gli effetti fino a 21 giorni di utilizzo continuativo, con 150 modalità sportive tra cui poter scegliere per gestire al meglio i propri allenamenti. La resistenza all’acqua fino a 5 ATM è perfetta per una maggiore versatilità nell’utilizzo quotidiano, non mancano i classici monitoraggi