È finalmente arrivato l’aggiornamento di Samsung Health, anticipato i giorni scorsi, sta realmente arrivando negli smartphone degli utenti. Ottenibile grazie ad un aggiornamento da Google Play Store e Galaxy Store parliamo della versione 6.28.1.005. Scopriamo insieme quali sono le principali novità.

Purtroppo alcune delle novità più interessanti sono riservate soltanto ad altri Paesi (per il momento). Partiamo da uno dei cambiamenti disponibili anche da noi in Italia, infatti ora è possibile registrare gli alimenti ingeriti anche attraverso la scansione del codice a barre. Per usufruire di questa funzione è necessario aggiungere alla schermata home dell’app la scheda “Cibo“, successivamente bisogna selezionare “Inserisci pasto” e poi l’icona del codice a barra in alto.

Altre incredibili novità di Samsung Health che però non saranno disponibili nel nostro paese.

Per quanto riguarda le funzionalità confinate, in questo caso agli USA, sarà possibile avere delle registrazioni sulla propria salute. Grazie a Heath Records gli utenti potranno accedere alle proprie cartelle cliniche di ospedali e delle varie strutture sanitarie, queste ultime devono essere connesse direttamente all’app Samsung Health.

Infine, l’aggiornamento aggiunge il supporto alla funzione per i farmaci, aggiunta di Samsung Health disponibile anche in altri Paesi al di fuori degli Stati Uniti, per adesso solo Corea del Sud e India potranno usufruirne, ma in futuro la lista si allargherà sicuramente. Gli utenti da adesso potranno tenere traccia dei farmaci che assumono, potendo accedere comodamente a informazioni legate alle possibili interazioni farmacologiche, alle allergie e agli effetti collaterali.

Il changelog di Samsung alla fine cita anche varie correzioni di errori di sistema, insieme a dei miglioramenti generici. L’aggiornamento di Samsung Health alla versione 6.28.1.005 è disponibile tramite download sul Google Play Store e sul Galaxy Store. Consigliamo prima di tutto di verificare se si di dispone della release più recente, in caso contrario procedere con l’update tramite i due store prima citati.