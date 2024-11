Samsung Galaxy tab S6 Lite, lanciato ufficialmente sul mercato nel corso del 2024, vuole essere il valido aiuto per coloro che sono alla ricerca di un tablet di casa Samsung, ma allo stesso tempo non sono disposti a spendere cifre folli per il suo acquisto, il prodotto riesce a garantire ottime prestazioni generali, richiedendo in cambio un esborso che non supera i 232 euro.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo presenta sistema operativo Android 14, con personalizzazione grafica One UI, e la promessa comunque che verranno rilasciati aggiornamenti continui per il mantenimento costante del device in linea con le nuove funzionalità. Questi presenta un ampio display da 10,4 pollici di diagonale, trattasi di un IPS LCD che può raggiungere risoluzione FullHD, ed allo stesso tempo viene supportato dalla presenza di un processore octa-core con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1TB).

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: il prezzo di tutto rispetto

Samsung Galaxy Tab S6 Lite è disponibile su Amazon, nella versione di cui sopra, con un prezzo di vendita di tutto rispetto, infatti il suo valore consigliato di 359 euro, viene ridotto del 35%, fino ad arrivare ad una spesa finale di soli 231,99 euro, sempre con garanzia di 24 mesi (è altresì sbrandizzato, essendo comunque un prodotto non dotato di slot per la SIM). L’acquisto lo potete effettuare qui.

Il dispositivo viene commercializzato con S Pen inclusa all’interno della confezione, il che ne amplia sicuramente l’usabilità quotidiana e lo rende più facilmente utilizzabile dal pubblico stesso, anche per scopi lavorativi. La batteria è da 7040 mAh, un componente che può garantire una durata temporale sufficientemente elevata, tale da permettere al consumatore di utilizzare il tablet anche diversi giorni.