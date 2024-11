Di recente, Mark Zuckerberg ha rivelato interessanti novità riguardo il suo modello AI. Il CEO di Meta ha annunciato l’uso della sua intelligenza artificiale in diverse istituzioni governative degli Stati Uniti. La dichiarazione è arrivata durante la presentazione dei risultati finanziari relativi al terzo trimestre. Si tratta di un’importante traguardo per Meta. L’azienda, infatti, sta ampliando sempre di più la propria collaborazione con il governo americano.

Faith Eischen, portavoce di Meta, ha dichiarato che l’azienda è al centro di una nuova collaborazione con il Dipartimento di Stato. Gli obiettivi coinvolgono aree molto importanti. Come, ad esempio, l’accesso all’acqua potabile e la distribuzione dell’energia elettrica. Inoltre, è compreso anche il supporto alle piccole imprese.

Meta: nuova collaborazione con il governo USA

Inoltre, l’azienda di Zuckerberg sta discutendo con il Dipartimento dell’Istruzione. Nel dettaglio, si tratta della richiesta di miglioramenti per il processo di richiesta di aiuti finanziari destinati agli studenti. Meta, infatti, intende semplificarne le procedure burocratiche attraverso soluzioni digitali basate sui modelli AI.

Nella sua dichiarazione, Zuckerberg ha evidenziato il successo di Meta AI, il cui utilizzo ha raggiunto 500 milioni di persone a livello mondiale. Tale traguardo conferma l’adozione crescente dell’AI sviluppata da Meta. Inoltre, evidenzia come l’azienda stia riuscendo ad avvicinare il pubblico a strumenti innovativi. Ciò avviene attraverso la presenza di un valore concreto sia ai singoli utenti che alle istituzioni con cui collabora.

Dal punto di vista finanziario, Meta ha registrato una crescita importante. Per i ricavi, si sono raggiunti 40,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Si tratta di un incremento del 19%. Dati che evidenziano come Meta stia consolidando la sua presenza in tutto il mondo. Dalle dichiarazioni rilasciate è evidente che l’opinione di Zuckerberg sull’AI sia decisamente positiva. Il CEO ha però anche confermato la necessità di ulteriori investimenti per sostenere questo tipo di innovazione. Non resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi interventi di Zuckerberg riguardo il suo modello AI.