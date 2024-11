Sono necessari circa 3 milioni di dollari per poter acquistare uno dei dieci esemplari di Batmobile realizzati in scala 1:1. Una cifra del tutto enorme per poter portare a casa un vero e proprio modello che riproduce le caratteristiche della Batmobile del noto film.

L’idea di realizzare una replica fedele al modello originale è stata di Warner Bros. e della Action Vehicle Engineering. Come non conquistare gli appassionati con un modello da collezione unico nel suo genere? Scopriamo insieme in questo articolo tutti i dettagli del nuovo esemplare da 3 milioni di dollari.

Batmobile in scala 1:1 a 3 milioni di dollari

Batman Begins, The Dark Knight e la Batmobile hanno sempre attirato la vostra attenzione? Oggi l’idea di Warner Bros. e Action Vehicle Engineering non fa che incuriosire ulteriormente tutti gli appassionati.

A contraddistinguere il modello, una lunghezza pari a 4,64 metri e una larghezza di 2,82 metri. Come accennato in apertura, ci troviamo davanti ad una vera e propria auto realizzata tenendo fede all’originale, sia per quanto riguarda gli interni che la carrozzeria, ma che dispone di un vero motore. Nello specifico, sotto il cofano trova spazio un motore 6.2 V8 General Motors da 532 CV.

Per quanto riguarda gli interni, non sono state diffuse foto ufficiali. Quello che sappiamo, grazie ad alcune informazioni rilasciate dai produttori, è che non mancano dettagli che contraddistinguono le comuni auto che troviamo su strada. Tra questi, dunque, due schermi e l’infotainment. Non da meno la cura dei dettagli che portano alla scelta di rivestimenti in alcantara e aria condizionata. Ricordiamo, a tal proposito, che il veicolo non è stato omologato per un utilizzo reale su strada.

Se il vostro desiderio è quello di avere tra le mani una Batmobile da circa 3 milioni di dollari, non vi resta che effettuare la registrazione sul sito ufficiale dell’asta. Nello specifico, viene richiesto di fornire alcune informazioni personali. Naturalmente, trattandosi di un’asta bisogna sperare di esser tra i dieci fortunati che potranno accaparrarsi uno dei dieci esemplari.