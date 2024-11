A quanto pare i tempi per il futuro sparatutto in arrivo di Activision sono davvero floridi, sembra infatti che Call of Duty Black Ops 6 stia immaginando record sul record in positivo, ad affermarlo è stata Satya Nadella, CEO di Microsoft ad un’assemblea con gli azionisti, affermando che il titolo sta vendendo oltre ogni aspettativa arrivando a numeri mai visti prima nemmeno da Modern Warfare III dell’anno prima, risultato sotto certi aspetti inatteso ma senza alcun dubbio sperato.

Una strategia vincente

A quanto pare l’iniziativa dell’azienda ha avuto successo e il lancio ha funzionato alla grande dal momento che sia le vendite su PlayStation che Steam stanno avendo davvero i numeri impressionanti con un aumento del 60%, a confermare tutto ciò e anche l’incredibile aumento di abbonamenti all’Xbox game pass, cosa che ovviamente, unita alla strategia di ampliare la platea di videogiochi alla quale si ha accesso, non fa altro che aumentare i risultati del nuovo titolo.

Come ben sapete, ovviamente chi ben comincia e a metà dell’opera nonostante ciò però appunto bisognerà occuparsi della restante metà del lavoro, ecco dunque che a meno di una settimana dal suo debutto, il noto videogioco si appresta ad arricchirsi di nuove modalità e nuovi contenuti tra i quali spiccano soprattutto la celebre mappa Nuketown, mentre è già disponibile da ieri la modalità Infected, giusto in tempo per celebrare al meglio la festa di Halloween.

Il titolo dunque sembra avere tutto il necessario per garantire un’esperienza di gioco davvero impressionante e senza precedenti, dal momento che mai si erano registrati numeri del genere che assumono un valore decisamente più importante, visto il contesto di profonda crisi che il mondo dei videogiochi e soprattutto le aziende che si occupano di produrli stanno attraversando, ricordiamo infatti che tantissime realtà stanno procedendo a licenziamenti abbastanza Importanti per cercare di tagliare i costi di produzione a causa dei mancati introiti degli ultimi anni.