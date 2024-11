Il team di sviluppo di Google continua a lavorare al miglioramento di Android 15. A tal proposito, sono state rilasciate alcune informazioni importanti riguardo alla nuova versione QPR2 Beta. Quest’ultima punta ad introdurre aggiornamenti significativi. Nel dettaglio, Google ha comunicato su Reddit che, dopo il rilascio della Beta 3 di Android 15 QPR1, le risorse e gli sforzi degli sviluppatori si sono concentrati sulla successiva versione trimestrale. Ovvero si tratta di QPR2.

Google rilascia informazioni importanti su Android 15

La prima beta di Android 15 QPR2, denominata Beta 1, verrà rilasciata a breve. Si baserà sulla struttura della QPR1. Quest’ultima presenterà aggiustamenti mirati a risolvere bug, a migliorare la stabilità complessiva e a ottimizzare le prestazioni del sistema. Tali perfezionamenti intendono offrire un’esperienza utente più fluida. Ciò riducendo al minimo gli inconvenienti e i crash.

Gli utenti attualmente iscritti al programma beta di Google riceveranno automaticamente l’aggiornamento alla Beta 1 di Android 15 QPR2. Chi invece preferisce ottenere direttamente la versione stabile finale di Android 15 QPR1, prevista per dicembre, dovrà effettuare la scelta prima del rilascio ufficiale.

Per chi intende rinunciare al programma beta senza perdere dati personali, Google ha fornito alcune istruzioni precise. Bisogna innanzitutto abbandonare il programma Android Beta e ignorare la notifica di aggiornamento OTA di downgrade. Dopo questa procedura, è sufficiente attendere il rilascio della versione stabile finale di Android 15 QPR1. Se, invece, gli utenti scelgono di rimanere nel programma beta, il loro dispositivo sarà aggiornato automaticamente. In questo modo si entrerà in un nuovo ciclo di test. La prossima occasione per abbandonare il programma senza rischiare la perdita di dati sarà verso la fine del primo trimestre del 2025, quando si concluderà il ciclo di beta testing di QPR2.

Tale gestione del programma beta da parte di Google riflette l’impegno dell’azienda nel fornire un sistema sempre più stabile e affinato. In tal modo i tester avranno modo di provare in anteprima le novità. Inoltre, potranno contribuire al miglioramento della piattaforma.