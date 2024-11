L’operatore di telefonia mobile 1Mobile si distingue con offerte competitive pensate per soddisfare i bisogni di chi cerca una connessione rapida e conveniente. Tra i piani proposti, l’offerta SMART Reward è ideale per chi vuole navigare senza spendere troppo. Essa include 50GB al costo di 5€ per il primo mese, per poi passare a 5,99€ dal secondo e offre anche 10GB extra dal terzo rinnovo. Il pacchetto è arricchito da minuti illimitati e 40 SMS. Rispondendo così a un’ampia tipologie di esigenze per chi desidera restare connesso senza vincoli.

Offerte 1Mobile per tutte le esigenze e budget

Per coloro che cercano prestazioni ancora più elevate, l’opzione Speed 5G 120 consente di sfruttare 120GB in 5G al prezzo mensile di 7,90€. In più il primo mese gratuito se si effettua la portabilità del numero. Anche qui sono inclusi minuti illimitati e 50 SMS. Una proposta vantaggiosa per chi necessita di connessioni ad alta velocità, adatte allo streaming o a navigazioni complesse.

1Mobile risponde anche a chi ha bisogno di una grande quantità di traffico dati attraverso l’offerta Speed 5G 200. Quest’ultima prevede 200GB in 5G a 9,90€ al mese, includendo minuti senza limiti e 50 SMS. Questa promozione risponde all’aumento del consumo di dati, supportando attività come videoconferenze e contenuti in streaming. Chi desidera invece un piano a medio consumo può optare per TOP 150. Esso include 150GB a 5€ il primo mese (e attivazione gratuita con portabilità), seguito da 7,99€ mensili dal secondo mese. Anche qui i minuti e gli SMS restano inclusi.

Infine, la soluzione Flash 220 Limited Edition propone 220GB al costo di 4,99€ il primo mese, per poi arrivare a 9,99€. I clienti, oltre a minuti illimitati, dispongono di 90 SMS. Tutto ciò contribuisce a rendere questa offerta particolarmente vantaggiosa per chi cerca un’ elevata quantità di dati a prezzi più che contenuti. Insomma, 1Mobile, con una rete stabile e chiara, punta su comunicazioni trasparenti e senza costi nascosti. Attirando così chi apprezza un servizio affidabile e conveniente.